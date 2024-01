La guerra de los tacos: graban confrontación entre locatario y taqueros en California

En una nueva escalada de las conocidas "guerras del territorio de los tacos" en Los Ángeles, un vendedor ambulante acusa a una cadena local de taquerías de agresión física y obstrucción de su negocio en un incidente que ha sido registrado en videos compartidos en redes sociales. El conflicto escaló la noche del pasado jueves en Long Beach, cuando el propietario de La Taquería Brand, una cadena local con cinco ubicaciones, fue captado en una serie de videos enfrentándose a empleados de Tacos La Juquilita, un puesto de tacos ubicado en el 6595 de Atlantic Avenue.

En las imágenes compartidas por Tacos La Juquilita, se observa al supuesto dueño de La Taquería Brand aproximándose a uno de los empleados del puesto de tacos que estaba grabando la confrontación. En un acto presuntamente violento, el dueño arrebata y, aparentemente, rompe el teléfono del empleado, cortando el video de manera abrupta.

Otro video publicado en la cuenta de Instagram de Tacos La Juquilita acusa a los empleados de la próxima quinta ubicación de La Taquería Brand de bloquear su espacio habitual en la acera con cinta de precaución amarilla. "El dueño de la taquería me mandó a decirte que ya no puedes instalar [tu puesto de tacos] aquí en la acera", se escucha a un hombre con shorts, gafas de sol, gorra de béisbol y calcetines hasta la rodilla decir en el video: "El dueño de la tienda no me dijo por qué no puedes. Solo dice que no puedes estar aquí".

Este incidente refleja la controversia sobre el uso del espacio público para la venta de comida en Los Ángeles, donde las tensiones entre vendedores ambulantes y establecimientos fijos son comunes. La situación se agrava cuando se trata de una cadena local contra un vendedor ambulante.

Divide opiniones enfrentamiento entre taqueros en Los Ángeles

En las redes sociales, las opiniones están divididas. Algunos apoyan al vendedor ambulante, resaltando la vulnerabilidad de aquellos que no tienen un local físico y dependen de sus negocios en la calle. Argumentan que los vendedores ambulantes aportan vitalidad a las zonas urbanas y activan espacios públicos que de otra manera estarían desocupados.

Investigaciones sugieren que los vendedores ambulantes activan áreas urbanas y benefician a establecimientos fijos al atraer más clientes. Foto: Tacos La Juquilita / Instagram

Sin embargo, hay quienes se ponen del lado de La Taquería Brand, subrayando que los negocios establecidos pagan impuestos y merecen protección territorial. Algunos sostienen que los vendedores ambulantes pueden representar una amenaza para los establecimientos fijos.

Este conflicto es solo un ejemplo más de las tensiones persistentes en el mundo de los tacos en Los Ángeles. Investigaciones realizadas por Economic Roundtable sugieren que, contrariamente a la percepción común, los vendedores ambulantes no perjudican, sino que atraen más clientes a la zona, beneficiando también a los locales fijos.

La venta ambulante en California fue legalizada en 2018, y desde entonces, se están realizando esfuerzos para facilitar la actividad de los vendedores con cambios en las regulaciones locales. El futuro de la venta ambulante en Los Ángeles sigue siendo incierto, y la legislación y los cambios regulatorios en curso definirán la dinámica entre vendedores ambulantes y establecimientos fijos en los años venideros.