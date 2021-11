La misteriosa fuga de tres presos de la cárcel más custodiada del mundo

Documentales, libros y películas coinciden en que en la madrugada del 11 de junio de 1962 todo ocurrió de la siguiente manera:



Frank Morris, Clarence Anglin y John Anglin, tres ladrones de bancos recluidos desde más de un año atrás en la Cárcel de Alcatraz, la más custodiada del mundo para ese entonces, se dirigieron cada uno hacia donde quedaba la rejilla de ventilación de su respectiva celda.



En esas estructuras, desde hace al menos seis meses, venían profundizando con cucharas el hueco donde estaba instalada la celosía.



Un taladro, forjado con el motor de una aspiradora rota, les habría permitido ‘adueñarse’ del ducto de ventilación.

Facebook Twitter Linkedin

Así eran los modelos de yeso que dejaron en reemplazo de sus cuerpos. Foto: FBI

Antes de imbuirse para salir al tejado, ubicaron en las respectivas camas unos modelos de cabezas hechos con yeso, pintados con color piel y adornados con cabello humano real.



Con los ‘reemplazos’ listos ascendieron los nueve metros que los separaban del techo y andaron a hurtadillas hasta las bajantes de la fachada.



En ese punto regresaron al suelo, saltaron unas vallas, llegaron hasta la orilla del río y desplegaron unos impermeables que sirvieron para crear una balsa rudimentaria.



¿Cruzaron la bahía de San Francisco o murieron ahogados?



Por lo que se ha podido conocer, parece que se fugaron.



Y su ‘rastro’ fue encontrado a más de 6.000 kilómetros de donde estaban detenidos.



(Le puede interesar: Condenan a falso cirujano 'caníbal' que devoraba partes de sus pacientes).

Rompiendo paredes ‘inquebrantables’

Facebook Twitter Linkedin

Rodeada por el agua, Alcaraz se perfiló como un lugar propicio para evitar la fuga de los delincuentes más temidos de Estados Unidos. Foto: AFP

La Prisión Federal de Alcatraz, en la isla homónima de alrededor de 76.300 metros cuadrados, se erigió para 1934 en la construcción que había funcionado como fortificación militar estadounidense.



Gracias a su ubicación geográfica, y a ciertas particularidades logísticas, permaneció hasta 1963 como la cárcel más custodiada del mundo.



No en vano, por sus paredes pasaron hombres de la talla de los gángsters Al Capone y ‘Mickey’ Cohen.



Según datos del Buró Federal de Investigaciones​ (FBI, por su sigla en inglés), 36 hombres intentaron fugarse de Alcatraz.



Todos fueron capturados o hallados muertos.



Todos excepto Frank Morris, Clarence Anglin y John Anglin.



(Además: El raro cementerio de vampiros donde inocentes eran enterrados con estacas).

Los lazos cercanos: el rastro de dos hermanos prófugos

Facebook Twitter Linkedin

Paradójicamente, los tres delincuentes habían sido enviados a dicha cárcel para evitar su fuga. Foto: FBI

Por lo que declaró a la prensa norteamericana hace algunos años una de las hermanas de Clarence y John Anglin, los dos habrían asistido vestidos de mujer al funeral de su madre, en 1973.



Esto 11 años después de salir de Alcatraz.



Incluso desde la fecha de la aparente fuga ella dijo que los hombres le habrían hecho llegar sin falta cartas y mensajes de Navidad a la mujer que les dio la vida.



En 1992, ante los más escépticos, un hombre llamado Fred Brizzi, quien se identificó como uno de los mejores amigos de los Aglin, reveló un singular encuentro que tuvo en un pueblo cercano a Río de Janeiro, en Brasil, a más de 6.000 kilómetros de San Francisco.



Eso habría ocurrido en 1975.



Ese mismo año, 13 años después de la fuga, dentro de un pequeño bar, la aparición de otro estadounidense llamó su atención.



La sensación de reconocer a ese extraño lo impulsó a acercarse.



Fue cuestión de un toque en la espalda y un acento extranjero para que se conociera la identidad del hombre en cuestión.



“Soy John Anglin”, escuchó.



De lo que pasó después no se sabe mucho. Algunos dicen que todo fue premeditado. Se dice que Brizzi retomó el contacto con John y Clarence en ese momento. Otros argumentan que no se volvieron a ver.



Lo único cierto es que, en ese ‘reencuentro coincidencial’, les tomó una foto a los dos hermanos en un campo brasileño.



Y, para la sorpresa de muchos, cuando se supo que le había entregado la imagen a la familia Anglin en EE. UU., el análisis de las fotos arrojó una conclusión impactante: sí eran ellos.



No era solo el ‘cuentico’ rebuscado de alguien que quería hacer parte del mito de las fisuras de Alcatraz. Tampoco era la desafortunada anécdota de un hombre que vio un rostro conocido en una mesa cualquiera.



Él se había topado, ni más ni menos, que con dos de los fugados legendarios.

El aspecto de los hermanos Anglin (supuestos fugados de Alcatraz) en el Brasil en el 75'...



Si, en el Brasil. pic.twitter.com/Aza1CDeCnI — QDSA (@qdsalive) November 5, 2016

(Siga leyendo: Las gemelas que juraron hablar solo entre ellas hasta que una muriera).

Una carta como la última pista

El FBI cerró la investigación del caso de los tres presos en 1979 y la pesquisa quedó a cargo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.



Hasta la fecha, ningún hallazgo oficial ha sido registrado.



Entretanto, una misteriosa carta, que apareció en 2013 pero que se conoció públicamente en 2018 gracias a un medio de comunicación local, representa la última ‘prueba’ de lo que el cine ha retratado como ‘La fuga de Alcatraz’.



En la misiva, una persona, identificada como John Anglin, cuenta que supuestamente Clarence Anglin murió en 2005 y Frank Morris en 2008.



Sin embargo, según el Servicio de Alguaciles, la letra del documento no coincide con los registros de los tres implicados.



En 2014, un estudio desarrollado por un equipo de investigadores neerlandeses determinó, recreando digitalmente las condiciones climáticas de esa madrugada, que las posibilidades de sobrevivir eran nulas.



En la actualidad, la antigua cárcel es un museo y la historia de los presos es una leyenda.



De estar vivos, tendrían más de 90 años.



¿Lo están?



Nadie lo ha podido asegurar. Pero tampoco negar.

Más noticias

La perversa historia del ‘Papá Noel’ que desató una masacre en Navidad

Video: insólita fuga de un prisionero por el techo de una cárcel de China

La historia del infame crimen cometido por el 'asesino del pelo rojo'

El excéntrico millonario criminal que pasará el resto de su vida en cárcel

La inédita historia del hombre que volaba gratis a todo lugar del mundo

Tendencias EL TIEMPO