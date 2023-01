El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, el republicano Paul Renner, anunció este lunes que la cámara está "lista" para aprobar en marzo un proyecto de ley promovido por el gobernador, Ron DeSantis, que permitiría portar un arma de fuego sin necesidad de permiso, algo a lo que se oponen congresistas demócratas y activistas.



(Lea también: Madre presuntamente asesinó a sus tres hijos, esposo salió a defenderla)



Renner hizo el anuncio durante una conferencia de prensa que contó con la presencia de alguaciles de varios condados para respaldar la medida. " Florida lideró a la nación al permitir el porte oculto, y eso se extiende hoy cuando eliminamos la hoja de permiso del Gobierno para ejercer un derecho constitucional", dijo Renner.

En Florida, los republicanos controlan la legislatura estatal y tienen suficientes votos de su lado para que salga adelante el proyecto de ley, y se espera que pueda aprobarse en marzo, de acuerdo con medios locales.



En abril del año pasado, DeSantis dio un paso más en su agenda conservadora al prometer que firmaría una ley que permita a los residentes del estado portar un arma de fuego sin permiso, algo que denominó " porte constitucional".



Actualmente, los floridanos no necesitan permisos para comprar un arma, pero sí para portarlas en público, por lo que, de aprobarse, esta ley eliminaría tal requisito.



El término de " porte constitucional" hace referencia al derecho a llevar un arma de fuego, ya sea de manera discreta o abiertamente, gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución, que otorga al pueblo estadounidense el derecho a poseer y portar armas.



"Estamos unidos en oposición a esta propuesta de ley", dijo la representante demócrata Christine Hunschofsky, cuyo distrito, Parkland, fue escena de un tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas que en 2018 dejó 17 personas muertas.



Fred Guttenberg, padre de una alumna que perdió la vida en Parkland a manos de Nikolas Cruz, condenado a cadena perpetua, reaccionó al anuncio de hoy diciendo que "no hay libertad" ni "en la tumba".



(Le puede interesar: Caso Tyre Nichols: los pocos avances para contener brutalidad policial en EE.UU.)



"En 2 semanas se cumplirán 5 años desde que Jaime y otras 16 personas fueron asesinadas en Parkland, Florida. Esta mañana el portavoz @Paul_Renner anunció la legislación de portación sin permiso (portación abierta próxima), asegurando que más personas mueran a causa de la violencia armada en Florida.



No hay libertad en la tumba", escribió en Twitter. En otra rueda de prensa en Zoom organizada por la filial floridana de la organización Giffords, que trabaja contra la violencia provocada por las armas de fuego, la ex congresista de Florida Debbie Mucarsel-Powell recordó que "en Florida vivimos dos de los tiroteos más grandes de Estados Unidos".



Se refirió así al de Pakland y al de la discoteca Pulse, en Orlando, que en junio de 2016 fue escenario de un ataque homófobo armado con al menos medio centenar de muertos y 53 heridos. "Sabemos que la causa principal de muerte por debajo de los 18 años es la violencia armada.



En Florida el 60 % de los hispanos no quieren este tipo de leyes", subrayó la excongresista. Cecilia Gómez, organizadora comunitaria de Giffords, dijo que llegó a este país procedente de Venezuela a los 5 años de nacida tras la decisión de sus padres de buscar "un lugar seguro".



"Mi mamá trabaja en Walmart y no hay día que regrese sin miedo porque hay empleadas que han sido atacadas. Diariamente tengo que llamar a mi mamá, esto no puede seguir así", enfatizó.



La mayoría de los republicanos, votantes de DeSantis, propietarios de armas y votantes blancos "se oponen al porte de armas de fuego sin permiso", según destacó en diciembre pasado la organización Giffords, fundada por la excongresista demócrata por Arizona Gabby Giffords, quien en 2011 sobrevivió a un ataque con arma de fuego en Tucson.



El estudio reveló que entre los opositores al proyecto de ley figuran republicanos (65 %) y votantes del propio DeSantis (60 %) en Miami-Dade, el condado más poblado de Florida. Mucarsel-Powell insistió hoy en lo peligrosa que puede llegar a ser la ley de aprobarse, pues no exige a los portadores de armas una verificación de antecedentes penales ni entrenamiento.



"¿Están del lado de los criminales o de las familias?", preguntó la excongresista de origen hispano. De ser aprobada, la nueva medida colocaría a Florida en el mismo grupo de más de una treintena de estados donde no se requiere un permiso para portar un arma en público, según la organización Giffords. ​

EFE