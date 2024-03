La famosa cadena que dará donas gratis en todo Estados Unidos en esta fecha

Si es fanático de las donas de Krispy Kreme, debe saber que durante las próximas elecciones primarias que se realizarán este martes 5 de marzo de 2024, en 16 entidades del país, la marca tendrá una dulce promoción en Estados Unidos que no puede dejar pasar.

Durante todo el día de mañana, la reconocida franquicia regalará dos donas Original Glazed a cualquier persona que asista a una de sus tiendas para celebrar el Super Tuesday o Supermartes.

De acuerdo con información de la cadena dada a conocer a través de su blog oficial, no será necesario realizar ninguna compra para poder recibir las dos donas gratuitas, además la oferta estará disponible en todo el país, no sólo en los estados que celebran las elecciones primarias, así lo afirmó la compañía en un comunicado difundido por US Today.

¿Cómo reclamar las donas gratis de Krispy Kreme?

La oferta que según Krispy Kreme “celebra la doughmocracy”, estará disponible tanto en la tienda física, a través del autoservicio, así como en tiendas línea. Para poder hacerla válida sólo deberá utilizar el código de promoción TWOSDAY. La marca estadounidense también invitó a sus seguidores a que luego de recibir sus donas, les tomen una foto la suban a sus redes sociales y usen el #KrispyKreme y etiqueten a @krispykreme.

Facebook Twitter Linkedin

No necesita comprar nada para recibir el regalo. Foto: Krispy Kreme

Respecto a esta acción que tomó la marca para promover la democracia, Dave Skena, director global de marca de Krispy Kreme, expresó: "aunque alentamos a todos a votar, nuestra función principal en Super TWOsday será endulzarles el día", dijo, en el comunicado de prensa.

El Super Tuesday o Supermartes, ha recibido ese nombre porque es la fecha en la que más primarias y caucus presidenciales, en este caso, 15 estados y un territorio estadounidense celebrarán elecciones el 5 de marzo de 2024.