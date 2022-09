“Cuando se aproximó este monstruo sentimos terror. Fue una experiencia aterrorizante. Haz de cuenta que una locomotora gigante pasa por tu casa. El bramido del viento es brutal. Te intimida y te hace sentir como un gusanito ante esa brutalidad de la naturaleza”.



Con esas palabras, Mario Javier Quintero, un colombiano que reside en Florida hace 22 años, relató a EL TIEMPO cómo vivió el paso del huracán Ian que este miércoles azotó con vientos de hasta 240 kilómetros por hora el sur de los Estados Unidos.



Su casa, ubicada en Cabo Coral, está precisamente en la misma trayectoria que tomó el ojo de la tormenta cuando Ian tocó tierra en Florida a través del suroeste del estado. Las autoridades les dijeron a él y a su familia que estaban en una zona donde la evacuación era opcional.

“Nuestra casa es de concreto y está construida sobre una buena elevación, pusimos persianas reforzadas contra el viento y decidimos quedarnos”, relata.

Junto a su esposa y su hijo, este colombiano que trabaja en el sector de la salud pasó y sobrevivió las peores horas del paso del huracán resguardado en su vivienda.



“Sentimos las ráfagas del viento golpeando la casa y vivimos una calma preciosa cuando estábamos justo en el centro de huracán. Pero después, volvimos a sentir la tormenta de una forma mucho más brutal. Era como si nunca se fuera a acabar”, agrega.

Huracán Ian, degradado a tormenta tropical, afectará a Georgia. Foto: AFP

Para Mario Quintero, las horas que vivieron bajo los brutales vientos de Ian fueron angustiantes, como se refleja en su voz mientras relata su experiencia a este diario. Cuando pasó lo peor, él y su familia salieron a las calles y vieron un escenario de destrucción.



“No sabes para dónde mirar, el paisaje se alteró. Había destrucción, señales de tráfico en el piso. Es algo aterrador y devastador que comprime tu alma”, cuenta.



El techo de la casa de uno de sus vecinos quedó destruido. En el patio de su casa, un roble plantado desde hace más de una década quedó tumbado por completo, dañando los cables de la electricidad. Además, unos árboles de limones y mangos que tenía desaparecieron completamente de su jardín.



Al igual que en las de otros 2,7 millones de habitantes de Florida, su casa también se quedó sin electricidad. Y hasta el momento tampoco hay agua potable.



Como algunas calles quedaron transitables, decidieron este jueves irse para la localidad de Weston para resguardarse.

Inundaciones a causa del huracán Ian en Florida. Foto: EFE

“Nuestra área sufrió inundaciones tolerables, que podían llegar a la puerta del carro. Pero en Naples, por ejemplo, el agua llegó hasta los hombros de las personas y sepultó carros”.



Aunque aún no hay un balance oficial de las autoridades, y aún es pronto para evaluar los daños, desde ya la tormenta Ian es considerada como una de las peores en Florida.



"Tenemos dos muertes que aún no están confirmadas, pues no sabemos si están relacionadas con la tormenta", aunque es "probable", precisó Ron DeSantis, el gobernador del estado.

Ron DeSantis, gobernador de Florida. Foto: AFP

"Nunca habíamos visto inundaciones como estas", dijo.



"Algunas áreas, como Cabo Coral, la ciudad de Fort Myers, se inundaron y quedaron realmente devastadas por esta tormenta", continuó el gobernador, señalando los daños "históricos".



Aunque Mario Quintero ya había vivido otros huracanes allí en Florida, como el poderoso Charley de 2004, nunca había vivido una devastación tal como la que dejó Ian.



“Lo que vimos en las calles fue una cosa apocalíptica. No quiero que se repita y no vuelvo a quedarme en mi casa cuando venga un huracán”, sentenció este colombiano que sobrevivió al paso de esta tormenta que ahora se dirige hacia Georgia y Carolina del Sur.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO