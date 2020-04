'The Washington Post' no hizo editorial contra ‘capitalismo salvaje’

"O muere el capitalismo o muere la civilización humana", comienza diciendo una supuesta editorial del prestigioso periódico estadounidense 'The Washington Post', que aunque fue replicada miles de veces y fue comentada por políticos y periodistas, no se trataba de una publicación auténtica.

La falsa información estaba siendo compartida principalmente por medio del servicio de mensajería instantánea WhatsApp, pero después se filtró en redes sociales como Facebook y Twitter. Además, se consolidó cuando algunos portales de internet la empezaron a replicar en sus publicaciones.



En el texto se hacía una crítica vehemente del sistema capitalista y se comentaban ideas de autores del liberalismo como Adam Smith.

Hay muchos elementos que podrían alertar acerca de la falsedad de esta información. Por ejemplo, el supuesto traductor de la editorial, un tal Desmond Brown, no es periodista del Washington Post, ni tampoco ha escrito ningún artículo en ese periódico.



La mala ortografía de este texto también es una señal de que hay algo que no está bien. Hay palabras sin tildes, mayúsculas en la mitad de las oraciones y comas puestas de manera arbitraria que podrían levantar grandes sospechas.



Pero el hecho que más llama la atención es que el nombre de la editorial del 25 de marzo en realidad es "Will our democracy still work with coronavirus?", que traduce algo como "¿Seguirá funcionando nuestra democracia con el coronavirus?". Es decir, si alguien acude a la fuente primaria de la información, el periódico mismo, se encontrará con que la editorial compartida en redes sociales como Facebook y WhatsApp es totalmente falsa.



Sin embargo, esto no impidió que políticos de distintas orillas ideológicas e incluso algunos medios de comunicación replicaran la información. "Editorial de

Washington Post muestra la crisis del capitalismo salvaje y cómo la privatización de la salud, el agua etc pone en riesgo la humanidad" (SIC), escribió el exrepresentante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe en su cuenta de Twitter.

(Le puede interesar: ¡Pilas! El ‘top’ de engaños con noticias falsas sobre el coronavirus).



Incluso, en internet circuló una caricatura con el mismo título de la editorial fraudulenta, que también fue compartida por distintas figuras políticas, como el senador Armando Benedetti.

Una caricatura del @washingtonpost "o muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana". ¡Buenísima! pic.twitter.com/sfOs072By2 — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 5, 2020

Aunque hubo una gran cantidad de personalidades que cayeron con la engañosa editorial, muchas de ellas rectificaron, como el senador Juan Manuel Galán, quien advirtió que, de todas formas, estaba de acuerdo con una de las ideas que se sostienen en el texto.



"Acabo de hablar con Juan Roberto Vargas (director de 'Noticias Caracol')

y Mauricio Gómez. Jorge Espinosa tiene toda la razón, es falso el editorial del

Washington Post reproducido por 'Noticias Caracol'. La frase de que el capitalismo salvaje acabará con la especie humana si me parece cierta y sabia" (SIC), escribió el senador en su cuenta de Twitter.

Tendencias EL TIEMPO