¿Qué dice la teoría de QAnon sobre el regreso de Donald Trump?

Miembros del movimiento conspiracionista QAnon, que jamás aceptó la victoria electoral de Joe Biden, consideran que el 4 de marzo Trump debe ser investido para un segundo mandato.



Durante la presidencia Trump, el grupo QAnon impulsó la idea de que el republicano salvaría al mundo de las élites corruptas y pedófilas.

Miembros autoproclamados de esa organización estuvieron entre los manifestantes del 6 de enero, que protestaban por un supuesto fraude en la elección presidencial en la que Trump resultó derrotado por Joe Biden.



Aunque el demócrata Biden fue investido el 20 de enero, activistas de QAnon, en un número difícil de estimar, creen que Trump volverá al poder este jueves. "La importancia de esta fecha aparentemente ha disminuido entre diferentes grupos en los últimos días", subrayó el jefe de los servicios de protocolo y seguridad en el Congreso, Timothy Blodgett.



Hasta 1933, los presidentes estadounidenses tomaron el poder el 4 de marzo, y no el 20 de enero como ocurre actualmente.



No obstante, la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Seguridad Nacional consideraron la amenaza lo suficientemente grave como para emitir un boletín conjunto el martes por la noche en el que se advertía de posibles disturbios los días 4 y 6 de marzo.



El FBI afirma que los casos de extremismo doméstico han aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo por parte de grupos o individuos que propugnan la supremacía blanca.



Jill Sanborn, un alto funcionario del FBI encargado de la lucha contra el terrorismo, dijo ante el Senado que se espera que "extremistas violentos inspirados en causas raciales o étnicas, antigubernamentales o antiautoridades, así como otros extremistas domésticos que defienden causas políticas, representen probablemente las mayores amenazas de terrorismo doméstico en 2021 y, sin dudas, en 2022".

Sacar provecho

Aunque no hay evidencia de que que el expresidente republicano pueda volver al poder en esos días, su Trump International Hotel de Washington parece dispuesto a sacar provecho de la desinformación.



Las tarifas de las habitaciones de la propiedad de Trump figuran en su sitio web a 1.331 dólares para la noche del miércoles y el jueves, casi el triple de la tarifa de 476 dólares publicada para cada día desde el sábado hasta finales de marzo.



