La extraña muerte de una niña en Florida tras un accidente con palmeras

Un trágico hecho sacudió a la comunidad de Palm Beach, Florida y dejó a todos conmocionados. Mientras jugaba con amigos en un jardín, una niña de nueve años fue impactada por una palmera que cayó. Tras el accidente, fue trasladada al centro de salud más cercano y falleció. Los investigadores aseguraron que no había forma de prever lo que ocurrió con el árbol.

El hecho ocurrió en la comunidad cerrada de Smithfarm, ubicada en la mencionada localidad. Allí, un grupo de niños jugaba en el jardín de una casa, según lo que informó la autoridad policial del condado de Palm Beach y reportó Telemundo 51. Inesperadamente, todo terminó en tragedia y luto para una familia.

La caída de una palmera mató a una niña en Palm Beach, Florida

Según el relato del hecho que aportaron los padres de la víctima fatal, el grupo de pequeños jugaba a una carrera de obstáculos, la cual consistía, entre otras cosas, en atar dos cuerdas a las palmeras del jardín. Por la fuerza aplicada, una de ellas se derrumbó, impactó de lleno a la pequeña e hirió a otros dos niños.

La víctima del hecho fue trasladada al Centro Médico Delray, donde a pesar del esfuerzo médico no se pudo salvar su vida. Por su parte, uno de los otros afectados solo presentó heridas menores.

El trágico hecho ocurrió en Palm Beach, Florida Foto: iStock

En la investigación, las autoridades determinaron no solo que no hubo ningún tipo de intencionalidad de nadie de dañar la palmera y que por lo tanto no existió ningún crimen, sino que tampoco hubo negligencia en lo que respecta al estado del árbol. A pesar de que tenía una parte podrida en su interior, todo parecía normal en su aspecto, por lo que no había forma de prever su caída y el accidente.