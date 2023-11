La Estatua de la Libertad fue un regalo de cumpleaños: esta y otras curiosidades

A lo largo del tiempo, la Estatua de la Libertad se consolidó como uno de los monumentos más famosos no solo de Estados Unidos, sino también del mundo. Ubicada en la isla de la Libertad al sur de la isla de Manhattan, Nueva York, tiene una gran popularidad y para muchos significó una de las primeras imágenes al llegar al país mediante el puerto de la ciudad. A pesar de esta gran exposición, hay muchos datos de su historia que no son tan conocidos.

En primer lugar, se considera que la estatua fue un "regalo de cumpleaños" por parte de Francia, dado que la idea fue pensada por un diseñador francés y solamente fue terminada de ensamblar en EE. UU. El regalo fue como reconocimiento por los 100 años de la nación estadounidense, aunque el centenario ya había pasado para la fecha de inauguración, y simbolizaba la buena relación entre norteamericanos y franceses, según recordó National Geographic. Inaugurada el 28 de octubre de 1886, convocó alrededor de un millón de espectadores para el momento de su descubrimiento.

La Estatua de la Libertad es un símbolo de Nueva York y Estados Unidos Foto: iStock

Curiosidades sobre la Estatua de la Libertad, un símbolo de Nueva York y Estados Unidos

Además de lo ya mencionado, hay algunos datos curiosos sobre el monumento que muchos no conocen. Por ejemplo, la antorcha actual no es la original, sino que fue reemplazada en 1986. La primera tenía iluminación de lámparas eléctricas y funcionó de forma ininterrumpida hasta su remoción, excepto por el período de la Segunda Guerra Mundial. La nueva versión no funciona con electricidad, sino que está compuesta de cobre recubierto de una hoja de pan de oro de veinticuatro quilates y refleja tanto la luz solar como las luces de la ciudad cuando se hace de noche.

Otro dato llamativo fue que el ensamblaje del monumento creado por Édouard de Laboulaye y Frederic Auguste Bartholdi comenzó en París en 1881 y fue finalizado en 1884. Sin embargo, la inauguración de la obra se demoró por falta de fondos. Luego de ser enviada en 1885 a Estados Unidos, proceso para el cual se usaron 214 cajas, la Estatua de la Libertad no se pudo terminar de ensamblar inmediatamente porque no estaba finalizado el pedestal. El proceso estuvo sin avances significativos durante tiempo y recién se activó fuertemente gracias a la recaudación de fondos de Joseph Pulitzer, que permitió finalizar la obra en 1886.