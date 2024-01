La duda que genera el crucero más grande que zarpó en Miami y casi nadie había pensado

El Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, zarpó este fin de semana de Miami en su esperado viaje inaugural, marcando un acontecimiento histórico en la industria de los cruceros. Sin embargo, este majestuoso barco no está exento de controversias, ya que es propulsado por gas natural licuado (GNL), un combustible más limpio en comparación con el fueloil tradicional, pero con su propia cuota de críticas ambientales.

A pesar de las controversias, el Icon of the Seas se embarca en su travesía por el Caribe, ofreciendo itinerarios de lujo. La empresa espera que este crucero no solo sea un logro arquitectónico, sino también un paso hacia la transición a formas de transporte marino más sostenibles. Con un precio que parte desde los US$1.759 por persona, este coloso marino será observado de cerca por la industria y los ambientalistas mientras navega hacia un futuro incierto.

Con sus 365 metros de longitud, 20 cubiertas y capacidad para albergar hasta 7.600 pasajeros, el Icon of the Seas es una maravilla arquitectónica que emprenderá un viaje de siete días por el Caribe. Aunque se presenta como un avance hacia una navegación más sostenible al utilizar GNL, los ambientalistas advierten sobre las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero asociado con este combustible.

La controversia sobre el impacto ambiental del crucero más grande del mundo

El Consejo Internacional para el Transporte Limpio (ICCT) estima que el uso de GNL como combustible marino emite más del 120 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida en comparación con el gasóleo marino, de acuerdo con BBC. Aunque el GNL se quema de forma más limpia que el fueloil, existe el riesgo de fugas, y el metano liberado a la atmósfera tiene un impacto significativo en el calentamiento global, siendo 80 veces más potente que el dióxido de carbono a lo largo de 20 años.

La contradicción entre la apuesta por un combustible más limpio y las preocupaciones ambientales ha generado un debate en torno a la sostenibilidad real del Icon of the Seas. Royal Caribbean, la compañía propietaria, defiende que el barco es un 24 por ciento más eficiente energéticamente de lo que exige la Organización Marítima Internacional para los barcos modernos.

A pesar de ser propulsado por GNL, ambientalistas critican emisiones de metano del crucero Foto: Instagram: @iconoftheseasofficial

Sin embargo, los críticos sostienen que esta eficiencia no compensa completamente las emisiones de metano y subrayan la importancia de reducir estas emisiones para frenar el calentamiento global. La compañía, consciente de estas preocupaciones, tiene como objetivo introducir un barco con emisiones netas cero para el año 2035.