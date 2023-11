La dramática predicción de Niño Prodigio sobre la suegra de Shakira

Conocido por sus atinadas predicciones, el astrólogo Niño Prodigio reveló que Montserrat Bernabeu, la exsuegra de Shakira, podría estar planeando un ataque en contra de la colombiana, según leyó en las cartas. El vidente también anunció que la cantante se siente cansada, pero que “estará feliz en el amor”.

El astrólogo dominicano Víctor Florencio, conocido como Niño Prodigio, predijo hace dos años que Shakira saldría adelante contra las acusaciones de fraude fiscal y que no iría a la cárcel.



“Le sale que la quieren enredar. Se ve pagando dinero. Sale la carta de la satisfacción, no la veo presa, no la veo ningún problema. Ahí la quieren enredar, que pague, pero parece que aquí sale el dinero de sus manos”, dijo en su momento, en lo que se considera una atinada predicción, tras el resultado de la audiencia del lunes pasado, en la cual la cantante llegó a un acuerdo con las autoridades españolas.

Ahora, el vidente tiene nuevas advertencias sobre el fututo de la intérprete de Monotonía. Niño Prodigio echó las cartas para conocer el porvenir de la colombiana en el programa Hoy Día, en donde adelantó que la cantante enfrentará un fuerte conflicto con su suegra, pero también le predijo dicha en el amor y un acercamiento familiar.

“Shakira me tiene que contratar a mí porque todo lo que yo le he dicho le ha salido al pie de la letra y como lo dije hace dos años, sí va a tener que pagar dinero, pero ya facturó”, dijo el vidente en su conversación con Anette Cuburu. Luego, procedió a preparar el mazo de cartas, partirlo en tres y descubrir el porvenir de la colombiana. “Está cansada”, dijo al poner la primera carta sobre la mesa.

“Ella se siente muy cansada, muy fatigada, le salta la carta del cansancio. Felicidad en el amor. ¡Eso me gusta! Mi amor, paga todo lo que tenga que pagar porque vas a estar feliz en el amor”, dijo el astrólogo refiriéndose a Shakira. “Viene ese acercamiento, especialmente con su familia, con sus hijos, y yo veo que ella va a salir y la van a querer enredar”, advirtió el vidente.

La relación entre Shakira y su exsuegra, según Niño Prodigio



El dominicano se refirió a la predicción que hizo años antes y agregó que Montserrat Bernabeu, la mamá de Gerard Piqué tendrá un papel clave en los ataques que podrían llevar a Shakira a prisión: “Acuérdate que dos años atrás te lo dije. Ella va a estar así de que la metan presa porque la quieren enredar, porque hay maldad detrás de una mujer y lo voy a decir… ¡La suegra!”.

Facebook Twitter Linkedin

Desde que la ex pareja dio a conocer que había iniciado un noviazgo en 2011, Shakira se mostró cercana a sus suegros; sin embargo, la relación se deterioró al punto de considerarse antagonistas. Foto: Instagram: @Shakira

La relación entre Shakira y su exsuegra con los años se fue deteriorando, al punto que se hizo viral un video en el que la mamá de Piqué callaba a la cantante, quien después le dedicó un verso en el famoso tema ​​BZRP Music Sessions, Vol. 53: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.



Ante las predicciones de las cartas y consiente de lo álgido de la relación, Niño Prodigio aconsejó a la cantante: “Tú sabes que no hay que tener enemigos, así que Shakira, cuando veas a tu suegra, abrázala, porque hay que matarle con dulzura”.