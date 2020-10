La lucha por el voto colombiano en Florida, que puede ser clave

¿Qué diferencia hay entre un uribista que vota por Donald Trump y uno que vota por Joe Biden o por qué se les está llamando a los colombianos que prefieren al candidato demócrata castrochavistas, e incluso comunistas?



Probablemente no haya una respuesta clara porque, según los analistas, estas preguntas surgen de una estrategia de crear caos y miedo para conseguir el voto colombiano, la segunda fuerza electoral hispana del sur de la Florida (después de los cubanos) y la cuarta del estado (después de los cubanos, puertorriqueños y mexicanos).



Y es que sus números no son nada despreciables, y mucho menos en un estado péndulo o indeciso como la Florida, donde cada voto es oro para la definición de las presidenciales en Estados Unidos.



No es extraño por eso que en su campaña, el presidente Donald Trump haya dicho que Biden no apoyará a Colombia y que haya puesto en órbita el nombre de una figura como la de Gustavo Petro, en supuesto asocio con el candidato demócrata.



Según The Pew Reserch Center, en el 2018 en Florida había 248.000 colombianos elegibles para votar, un 102 por ciento más que en el 2008. De estos, el 52 por ciento es de sexo femenino, el 56 nació en Colombia y se naturalizó, el 31 tiene un título universitario, el 52 habla inglés muy bien y su edad promedio es de 46 años.



A pesar de que no hay datos oficiales de cuántos colombianos votaron en las elecciones del 2016, se estima que alrededor de un 70 por ciento lo hizo por Hillary Clinton, y aunque la demócrata perdió en el estado, sí ganó en los condados más poblados, los tres del sur de la Florida: Miami-Dade, Broward y Palm Beach, el de Hillsborough (donde está Tampa) y el de Orange (donde está Orlando), todos ellos donde están localizados la mayor parte de los connacionales.

“El colombiano tiene unos niveles de participación electoral muy bajos, no es un grupo tan disciplinado como el cubano, en parte porque hasta ahora no ha tenido una figura como (Fidel) Castro o el odio a un sistema como el comunista, que los unifique alrededor de las urnas”, afirma para EL TIEMPO Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida.



Según Gamarra, los republicanos están tratando de atraer al votante colombiano apelando al miedo de que Colombia siga los pasos de Venezuela y están tratando de hacer del expresidente Álvaro Uribe la figura que los aglutine para pedir el voto por el presidente Trump.



Es una táctica que no está funcionando en todos los casos. Jorge Urrea es un alto ejecutivo de una institución financiera de Tampa. Es republicano, y aunque en 2016 votó por Trump, esta vez no lo hará. “Soy uribista ciento por ciento, y para mí es un insulto que pongan en el mismo nivel al expresidente Uribe con el presidente Trump”, sostiene.



A pesar de que muchos colombianos no vuelvan a votar por Trump, como Urrea, el profesor Gamarra sostiene que el porcentaje de colombianos que votarán por el actual presidente podría subir de un 28 por ciento, en las elecciones pasadas, a un 35 en las del 3 de noviembre.



“Y eso sería un problema serio para Biden en el estado”, agrega.

Jaime Flores, activista republicano muy cercano a la campaña de Trump, es más optimista y cree que por lo menos un 55 por ciento de los colombianos votarán por el presidente.



Según Flores, el voto colombiano será clave para el triunfo de Trump en la Florida, un estado en el que, según las encuestas, los candidatos están técnicamente empatados y que en teoría tendría que ganar quien quiera llegar a la Casa Blanca.



Al preguntarle a Flores por qué se decidió involucrar al expresidente Uribe y al castrochavismo en la campaña electoral estadounidense, incluso sabiendo la polarización que esto podría crear en la comunidad, respondió: “El que empezó con esto fue Petro al decir que si pudiera votaría por Biden, el que involucró la política colombiana en EE. UU. fue Petro, no fuimos nosotros”.

Para Evelyn Pérez Verdia, una estratega demócrata colombiana y parte del equipo de Colombianos por Biden, los líderes comunitarios republicanos colombianos están poniendo en riesgo el trabajo bipartidista con el que EE. UU. ha apoyado a Colombia.



“Yo rechazo el caudillismo de derecha y de izquierda, soy demócrata de centro, aquí y en Colombia. Siempre apoyaré al candidato de centro que crea en la democracia en Colombia. Al igual que votaré por Biden por ser un candidato moderado. Ni Petro ni Uribe son santos de mi devoción”, afirma.



Adicionalmente, muchos colombianos, incluida la demócrata Annette Tadeo, senadora estatal y la colombiana con el cargo más alto de elección popular en el estado, se han pronunciado públicamente rechazando la injerencia de Petro en la contienda estadounidense, y en respuesta a un trino del político colombiano apoyando la creación de Colombianos por Biden le contestó:



“¡Nadie le ha pedido su opinión, la cual inequívocamente rechazamos! Con amigos como usted, el vicepresidente Biden no necesita enemigos. Los colombianos en EE. UU. rechazamos enérgicamente CUALQUIER intromisión en esta campaña”.



