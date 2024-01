La desgracia de un pasajero de avión: 'Se hizo popó en los pantalones y manchó todo'

En los últimos días se han dado a conocer importantes incidentes relacionados con fallas mecánicas en los aviones, lo cual podría poner nervioso a cualquiera que vaya a viajar por los aires próximamente. La realidad es que ese tipo de accidentes son muy poco comunes y hay otras situaciones mucho más probables por las cuales preocuparse, por ejemplo, que la persona al lado tenga un desagradable accidente y manche el asiento con popó.

De acuerdo con una publicación compartida a través de la red Reddit que se ha hecho viral, un hombre afirmó que uno de sus compañeros de viaje "se hizo caca" en los pantalones durante un vuelo de Delta el pasado 24 de diciembre, y la situación resultó tan escandalosa que dejó su excremento por todo el asiento.

La publicación fue subida por un usuario anónimo y describe que todo ocurrió mientras viajaba con su hija de 8 años en un vuelo de conexión desde Birmingham, Alabama, a Atlanta, Georgia, en ruta a Key West, Florida. Según señala, poco después del despegue, notó un olor horrible por toda la cabina e inmediatamente sospechó de su hija.

Su hija le respondió que no había tenido ningún accidente y siguieron el trayecto soportando el mal olor. No fue hasta que aterrizaron cuando se dieron cuenta de dónde venía el horrible hedor, pues mientras desembarcaban, aseguró que vieron a una persona ocho filas adelante de ellos que había ensuciado de excremento todo el asiento de una manera tan grave que no solo la parte inferior estaba manchada, también el respaldo.

Según sus especulaciones, la persona que había tenido el desagradable incidente no solamente tuvo que pasar una hora soportando su propio olor y sentado sobre las heces, sino que, dado que se trataba de un vuelo en conexión, después tenía que partir hacia el Aeropuerto de Atlanta lleno de suciedad.

Facebook Twitter Linkedin

Los pasajeros tuvieron que soportar el mal olor. Foto: iStock

La publicación sobre el incidente de popó en el avión se vuelve viral

El incidente resultó tan peculiar que no tardó en volverse viral en Reddit, tanto que otras personas que aseguran haber estado en el mismo vuelo también compartieron su experiencia ante la desagradable situación.

Algunos usuarios compartieron que el avión había tenido que dar vueltas en la pista durante unos 45 minutos, lo que significa que la persona que estaba cubierta en su propio excremento pasó mucho tiempo sentada en su propia suciedad.

Incluso hubo quien afirmó que había compartido fila con la persona que sufrió el accidente. "Yo estaba en la misma fila, la persona estaba en el asiento del pasillo izquierdo, nosotros estábamos en el lado derecho en medio y en la ventana, al desembarcar vimos popó en el asiento extendida como mantequilla de maní, vi a la persona corriendo hacia los baños".

Otros más compartieron que ese no fue el único incidente que el vuelo sufrió pues al abordar, una vez que la aeronave ya se encontraba llena, anunciaron que alguien había dejado a su perro en la zona de embarque. Ante todas las situaciones un usuario de la red escribió: "Uno de mis vuelos de Delta más memorables".