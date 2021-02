La crisis que vive Texas por los cortes de energía en pleno invierno

La ola de frío que ha afectado el sur de EE. UU. y avanzaba este jueves hacia el noreste dejó esta semana más de 600.000 hogares y negocios sin electricidad en Texas, el primer productor de petróleo y gas del país.

Allí, millones de personas que se quedaron sin calefacción han usado en los últimos días leña, parrillas, generadores de gas y sus propios carros para calentarse.

A la crisis se llegó tras el aumento del consumo de electricidad en los estados del sur de EE. UU., provocado por un frío helado, marcado por temperaturas polares y tormentas de nieve.



Y aunque Texas es el pulmón energético de ese país y el único estado continental que tiene una red energética independiente, el frío dejó al descubierto las fallas de su red frente a temperaturas extremas y los efectos del cambio climático.



Texas, que tiene casi 29 millones de habitantes, está experimentando las peores dificultades para satisfacer esta explosión de la demanda, pues varias centrales eléctricas que funcionan con gas natural, energía eólica o nuclear y que abastecen a ciudades como Austin o Houston sufrieron una interrupción en su funcionamiento por estas condiciones extremas.



Ercot, la empresa encargada de la distribución de energía en Texas, declaró el estado de emergencia durante la noche del domingo al lunes y decidió, como precaución, cortar ciertas fuentes de energía para evitar la saturación de la red. Algunas familias se quedaron sin electricidad durante más de 48 horas cuando el termómetro bajaba a marcas poco vistas.



La noche del miércoles, la empresa dijo que les había restaurado la energía a alrededor de 1,6 millones de hogares, y agregó que estaba trabajando “las 24 horas del día para restaurar la energía para los texanos”. Pero unas 500.000 personas seguían sin electricidad este jueves, según el sitio PowerOutage.us.

Según informó la agencia ‘AFP’, las tormentas ya han dejado sin suministro eléctrico a más de dos millones de hogares en Texas, las cuales han afectado también al norte de México. Foto: Matthew Bushc, AFP

El gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott, criticó la gestión de la crisis por Ercot. “Demasiados texanos se ven privados de electricidad o calefacción en el momento en que nuestro estado enfrenta temperaturas heladas y un clima invernal severo. Esto es inaceptable”, afirmó Abbott el martes, al tiempo que anunció una investigación sobre Ercot. Por su parte, la agencia federal encargada de las tarifas de la electricidad y el gas natural también anunció que analizará los motivos de los cortes de luz “en los próximos días”.



Pero algunos expertos creen que el problema es sobre todo estructural. “Ercot no puede invertir en equipos. Solamente puede administrar la red”, dijo Ed Hirs, profesor de economía en la Universidad de Houston.



Según Hirs, Texas, que generalmente alcanza su punto máximo en la actividad energética a fines del verano boreal, no estaba preparada para una ola de frío. “No hay suficientes generadores previstos para satisfacer un fuerte aumento de la demanda en invierno”, dijo.



Texas es el pulmón energético de EE. UU. y, por lejos, el mayor productor de petróleo crudo y gas natural del país, pero también es un peso pesado en energía eólica y solar. Esta ‘independencia’ energética, tan destacable en otras situaciones, le juega en contra en momentos de crisis, ya que su red energética está desconectada del resto del país, por lo que no puede importar energía.



La crisis actual puso de relieve los límites de este sistema. “Es una advertencia para el mundo de que incluso regiones donde la energía es abundante pueden tener problemas y puede ser catastrófico”, dijo Michael Webber, profesor en la Universidad de Texas y director de ciencia en el Grupo Engie, con sede en París.



Las consecuencias de la ola de frío, que ha dejado decenas de muertos en todo EE. UU., se ha sentido en estados como Misisipi, Luisiana, Oregón y Kentucky, que registraron este jueves cortes de energía. En Nueva York, se esperaba anoche una nevada de hasta 13 cm, con unos 8 cm más en la madrugada de hoy, según el servicio meteorológico nacional. Además, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció también el cierre de varios sitios de vacunación.



En total, más de 100 millones de personas que residen en el Medio Oeste de EE. UU. se han visto afectadas por tormentas invernales.



AFP Y EFE

