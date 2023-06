Durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, dijo este miércoles que tiene fe en las instituciones colombianas a propósito de las investigaciones que se adelantan por la actual crisis en el país y los audios que se conocieron del exembajador en Venezuela Armando Benedetti hace algunos días.



"Él es objeto de investigación en Colombia en este momento y tengo la fe de que las instituciones colombianas van a llegar al fondo de este asunto. El país tiene todo lo que necesita para investigar ese caso", dijo Nichols.



🔴 La crisis política en Colombia llega al Congreso de Estados Unidos: esto se discutió ▶️ https://t.co/F8JDcDz3lQ pic.twitter.com/q76379IUhA — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) June 7, 2023

Las declaraciones se producen luego de que la representante republicana María Elvira Salazar le preguntó a Nichols si estaba dispuesto a darle una visa al exembajador para que testifique ante el Congreso de Estados Unidos a propósito del escándalo que sacude a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Foto: Archivo particular

Nichols también dijo que si Benedetti quería contar su historia lo podía hacer a través de Twitter y la prensa, algo que utiliza rutinariamente para pronunciarse



Salazar le pidió a Nichols que se comprometiera a expedirle una visa al exembajador si este quiere venir a testificar ante el Legislativo estadounidense.



Sin embargo, Nichols le respondió que él no tiene autoridad para expedir esos documentos.



Salazar, entre tanto, también le preguntó si alguien de la administración de Petro había llamado al Departamento de Estado para pedir que le cancelaran su visa.



"Quiero preguntarle si alguien del Gobierno de los Estados Unidos recibió la llamada de alguna persona de la administración de Petro para cancelarle la visa al exembajador Benedetti", preguntó Salazar.



Nichols respondió que no tenía conocimiento de eso y se negó a discutir temas de visado, pues esa es política del Departamento de Estado. "No estoy al tanto que ninguna persona en nuestra administración haya recibido alguna llamada ", respondió.



"¿Tiene idea de por qué fue cancelada? Estoy segura de que alguien debió llamarlo a decirle. No hace falta que le explique la importancia de quién es Armando Benedetti", le preguntó Salazar.



"Me temo que no puedo discutir ningún caso individual de visas", agregó el subsecretario.

María Elvira Salazar y Armado Benedetti. Foto: Instagram @maelvirasalazar / Prensa Embajada de Colombia en Venezuela

Esta audiencia fue convocada por el subcomité para el hemisferio occidental en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes para evaluar el presupuesto que se le da a la región durante el 2024. Durante el evento también se discutió la crisis migratoria que sacude a la región, la situación en Necoclí, entre otros temas.



A la salida del comité, un grupo de periodistas le preguntó a Nichols si tiene información sobre la supuesta financiación irregular a la campaña Petro Presidente. Sin embargo, el funcionario respondió: “solo lo que ha salido en los medios”.



Los reporteros también le preguntaron si Estados Unidos estaba dispuesto a darle a Benedetti una visa para que viaje a hablar del caso ante el Congreso en Washington. En este punto, el subsecretario respondió que la DEA tiene oficinas en Bogotá y que también existen herramientas virtuales como Zoom o Skype. "Lo importante es que dé explicaciones a su pueblo, en su país", acotó.



Salazar, por su parte, dijo que no quedó satisfecha con las respuestas de Nichols e insistió en que Benedetti debe venir a Estados Unidos a testificar. También dijo que no confiaba en las instituciones colombianas que van a investigar.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON