Corte Suprema de EE. UU. pone en duda las restricciones de la píldora abortiva

En una audiencia crucial celebrada este martes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha mostrado una tendencia hacia no restringir el uso de la mifepristona, el componente principal de las píldoras abortivas.

A pesar de contar con una mayoría conservadora, los jueces expresaron reticencias hacia la posibilidad de restringir el acceso a la mifepristona. Durante la sesión, tanto el Gobierno como la compañía farmacéutica GenBioPro destacaron la seguridad de la mifepristona, desafiando así los argumentos de quienes buscan restringir su uso.

El debate se centra en la legalidad de los cambios normativos realizados en 2016 y 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que facilitaron el acceso a la mifepristona a través del correo y permitieron que fuera recetada por proveedores de salud que no necesariamente son médicos.

Esta audiencia marca uno de los casos más importantes relacionados con el aborto desde la histórica sentencia 'Roe vs Wade' en 2022. El juez Samuel Alito, quien redactó la decisión que anuló 'Roe vs Wade', mostró su descontento con el argumento de la administración de Biden de que los médicos no tienen derecho a impugnar la legalidad de las decisiones de la FDA.

Este caso es de gran relevancia, ya que una restricción en el acceso a la mifepristona afectaría a proveedores de servicios en todo el país y podría cuestionar la capacidad de la FDA para aprobar y distribuir otros medicamentos.

La mifepristona es uno de los dos medicamentos utilizados en un aborto con medicamentos y se ha demostrado que es segura y efectiva en numerosos estudios. La posibilidad de restringir su acceso ha generado preocupación entre defensores de los derechos reproductivos, quienes ven en este caso un intento de controlar los cuerpos de las mujeres a nivel nacional.

La decisión final del Tribunal Supremo se conocerá a finales de junio o principios de julio, pero este caso sin duda tendrá implicaciones significativas en el acceso al aborto en Estados Unidos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

