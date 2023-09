Desde que Estados Unidos puso fin al llamado Título 42, las autoridades en este país vienen advirtiendo sobre las duras penas que pueden enfrentar los migrantes que intentan ingresar ilegalmente y terminan siendo deportados.



Eso es algo que está viviendo hoy en carne propia el colombiano Jheisson Rizo Suárez, de 39 años.

Según pudo establecer este diario, Rizo Suárez se acaba de declarar culpable ante una corte federal de Nueva Hampshire, en la costa este, del reingreso ilegal a EE. UU. tras haber sido deportado previamente.



El caso lo está manejando la juez de Distrito Landya B. McCafferty y su sentencia está prevista para el próximo 4 de enero.



Pero las autoridades ya han dicho que pedirán la pena máxima posible contra el colombiano, que en este caso son 10 años de cárcel más US $250.000 dólares de multa.



Un agente de la Patrulla Fronteriza camina a lo largo de una fila de migrantes. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Es decir, una década en prisión más un cuarto de millón de dólares (unos 1.000 millones de pesos) por ser ilegal en EE. UU.



En julio del 2021 Rizo Suárez fue arrestado por la policía de Dover en conexión con el robo de un apartamento cuando una adolescente que se encontraba sola en su casa llamó a las autoridades para reportar que extraños habían ingresado a su residencia.



La investigación posterior reveló que Rizo Suárez era un ilegal y que había reingresado a EE. UU. luego de haber sido deportado en enero del 2013.



Sin embargo, EL TIEMPO revisó los archivos del sistema de cortes y no encontró un proceso en su contra por el caso del supuesto robo en la residencia.



Su situación actual, al menos la reportada por las autoridades, está solo asociada a su estatus de ilegal y el reingreso a EE. UU. tras su deportación.



Hasta mayo de este año, el Título 42 preveía que las personas arrestadas en EE. UU. y procesadas a través de esta figura que inició el presidente Donald Trump, podían ser expulsadas del país de manera inmediata y sin el trámite regular por el sistema de cortes.

El colombiano enfrenta una década en prisión más un cuarto de millón de dólares de multa. Foto: Martín García. ELTIEMPO

Sin embargo, la figura no castigaba el reingreso al país ni las sanciones que existen en el proceso regular para una deportación. En otras palabras, la persona expulsada bajo este título podía reingresar a EE. UU. las veces que quisiera sin temor a un castigo más severo.



Pero bajo la legislación regular o Título 8, que es la que actualmente se aplica, una persona deportada por primera vez por tratar de ingresar ilegalmente a EE. UU. -o estar de ilegal- queda vetada de manera automática por 5 años.



Si la persona regresa a EE. UU. y es arrestada nuevamente, las sanciones se incrementan y contemplan cárcel y sanciones que van hasta los 10 años y los 250.000 dólares que ahora amenazan a Rizo Suárez.



De acuerdo con Adam Isacson, experto en temas migratorios y de seguridad regional en Wola, las penas más severas se reservan para personas que tienen múltiples reingresos y-o que han cometido algún delito mientras estaban en EE. UU.

El Darién es uno de los pasos de los migrantes que se dirigen a EE. UU. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Así mismo, hay gran preocupación por el creciente éxodo de colombianos a través del llamado Tapón del Darién.



Desde mayo, EE. UU. ha estado en una gran campaña mediática advirtiendo a los migrantes no solo de los peligros en el camino sino de las fuertes sanciones que los esperan si violan la ley.



Hace poco la embajada de EE. UU. en Bogotá promovió en sus redes sociales un trino en el que le piden a los colombianos no arriesgar sus vidas emprendiendo un peligroso viaje "solo para ser deportado".



Y en este incluyen un mensaje general del Departamento de Seguridad Interna que lo hace aún más claro: "Cuando la orden de salud pública conocida como el Título 42 expire el 11 de mayo de 2023, EE. UU. nuevamente hará cumplir la totalidad de los procesos migratorios bajo el Título 8".



"Bajo el Título 8, aquellos que crucen la frontera de manera ilegal serán sujetos a consecuencias criminales, incluyendo deportación, encausamiento o una prohibición de cinco años a entrar a los EE. UU. Nuestro mensaje para aquellos que quieren venir a los EE. UU. es claro: no les crea a los contrabandistas. No ponga su vida en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportado. Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a los EE. UU. Aquellos no ciudadanos que lleguen a los EE. UU. sin autorización continuarán siendo deportados".

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68