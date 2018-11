La colombiana que quiere revolucionar el Congreso de EE. UU.

Cindy Polo nació en Estados Unidos y sus padres son barranquilleros. La semana pasada, en las elecciones de medio término de Estados Unidos salió victoriosa de las votaciones en las que el partido republicano perdió presencia.



ELTIEMPO.COM - APP habló con Polo sobre la forma en que obtuvo la victoria:

¿Qué la motivo a lanzarse para representar a su distrito en Florida?

Yo digo que fue la masacre de Parkland, donde murieron 17 estudiantes a manos de su propio compañero, el joven Nikolas Cruz. Ese fue el momento que me hizo salir de mi casa y en el que yo pensé: debo hacer algo por estas cosas que están sucediendo en mi país, dentro de mi Esatdo y dentro de mi comunidad.



La rabia ya me impulsó a tomar acción y no solo a quejarme por Facebook. Yo sentí que ya estos momentos necesitaban muchas más acciones. Además, desde que soy madre aprendí a ver las cosas diferente, lo que más me duele en ese sentido es que los niños pasan más tiempo en la escuela que con su familia. Es doloroso ver que las escuelas ya no son ese lugar seguro donde los padres podían sentir que sus hijos iban a estar bien.

Cindy Polo, colombiana que ganó en elecciones de medio término en EE.UU. Foto: Cedida por la entrevistada

La verdad yo nunca había pensado en presentarme a unas elecciones, ni me imaginaba en ese papel. Además el plazo para presentarse era junio de 2018 y yo decidí postularme en marzo, bastante tarde. Yo antes pensaba era en buscar o apoyar cualquier candidato de mi comunidad que estuviera a favor del control de armas.



Empecé a revisar y me encontré con el republicano que terminó siendo mi contrincante, Frank Mingo. Pero en ese momento él tenía el paso libre, no tenía competencia en el distrito, era el único candidato por mi distrito que llevaba en el mismo puesto por muchos años.



Entonces reflexioné sobre lo importante que es la competencia, que un candidato tenga que darle la cara al pueblo, a la opinión y a su partido. Eso no me dejaba dormir. Un día decidí hablar con mi familia, especialmente con mi esposo, porque era quien iba a tener que asumir en gran parte las riendas del hogar y necesitaba su apoyo, junto con el de mis padres. En ese proceso pasaron más o menos ocho meses y aquí nos encontramos con esta victoria.

¿Mingo te ha dicho algo después de su derrota?

Eso sí me ha sorprendido, porque él y yo no nos conocemos. Nunca nos hemos presentado el uno al otro, pero tampoco nunca hubo esa discordia o una pelea directamente.



La verdad es que yo con los pocos recursos que tenía no iba a gastar dinero ni tiempo hablando de él. Para mí era importante que la gente me conociera y entendiera qué es lo que quiero hacer por la comunidad. En cambio él, su organización y su representación sí lo hicieron.



Por eso me sorprende, porque él es una persona que ya tiene posición en la política, él es el vicealcalde de una de las ciudades dentro del distrito. Así que yo pensé que alguien como él sabía que había que mandar un mensaje de felicitaciones al contrincante, así fuera a través de una paloma. Pero sigue en silencio.

¿Cuál fue la razón o las propuestas que cree le dieron la victoria sobre el republicano Frank Mingo?

Son varias. Primero, los temas que todo candidato en Estados Unidos habla: la seguridad de nuestros hijos. Es que el tema de las armas aquí es vital, desde que que tú como periodista me mandaste un correo solicitando entrevistarme hasta el día de hoy ya ha sucedido otra masacre. Esto ya no es una situación de una vez al mes, esto sucede cada dos semanas y creo que es uno de los temas que los candidatos tenemos mucho más en común.



El segundo tema tiene que ver con el sistema educativo. El Estado de la Florida, por tanto que produce y tan popular que es, tiene uno de los peores sistemas de educación entre los 50 Estados. Nos ubicamos en el puesto 47. Por eso, con lo sucedido en Parkland, ¿le seguimos exigiendo a los profesores que sean docente, psicólogos, guardaespaldas y también policías? Y aun así el Gobierno le sigue quitando dinero a al educación pública.



El otro tema es el del seguro médico. Es un tema que los políticos lo han cogido como una moda. Todos prometen cosas, pero no tienen en cuenta las vidas que sus decisiones pueden afectar.



Esos tres temas creo que son transversales a cualquier candidato en la Florida. Pero la diferencia en mi caso es que yo he sido clara con la gente al decirles: no soy política, no vengo del dinero, ni de las mismas familias que han controlado nuestra área toda una vida, aunque soy de aquí.



Creo que eso hizo que la comunidad se diera cuenta de que no solamente ahora tenían otra opción, sino que además es alguien que también viene de la comunidad, que se ha hecho profesional ahí y que ha decidido criar a su hijo en el mismo lugar.

¿Cómo fue la campaña?

Yo fui de puerta en puerta y hablé con la gente. Y ellos mismos se dan cuenta de que eres uno de ellos, de que entiendes sus problemas porque también te afectan, de que todo lo que pase dentro del distrito también afecta a tu familia. Yo no hablo desde una mirada externa, yo vivo lo que está viviendo mi comunidad.



Tan es así que en muchos de los sitios de votación, se acercaron a mí republicanos a decirme que ellos nunca habían votado por un demócrata pero iban a votar por mí porque era la única que se había atrevido a enfrentar a esa maquinaria que ya estaba en la comunidad.



Yo desde el principio sabía que no tenía el dinero que Mingo ya tenía. Pero la verdad es que mis padres siempre me dijeron: tú puedes tener todo lo que otros tienen, pero vas a tener que trabajar más tiempo y mucho más fuerte.



Entonces yo tenía claro que tal vez él podía ganarme con dinero, pero con el sudor no me iba a ganar. yo tuve fue muchos voluntarios y gente de la comunidad que ni siquiera me conocían. todos me decían que ellos confiaban que yo iba a ayudarle a la comunidad.

¿Pensaste que podías ganar?

La verdad es que yo no me metí en esto para ganar, yo pensaba que eso era imposible. Pero sí pensaba que la competencia tenía al menos que gasta el dinero peleando para así verse obligado a explicarle a la comunidad los temas que son de interés. Me parece que él ya llevaba un año y medio de postulación. Por supuesto nunca tuvo que ir a hablar en una emisora, o ir a una reunión dentro de la comunidad. Él ya tenía el puesto y no tenía que hacer nada.



Yo decía: si ganan upes bien, porque yo no estaba destinada a llegar a este puesto. Pero si ganan quiero al menos verlos obligados a defender su posición. Pero pues Dios tuvo más que ver con las cosas que yo, él tenía otros planes y poco a poco la campaña fue llenándose de más energía y así como un sábado teníamos 5 voluntarios, el siguiente ya teníamos 10 y el siguiente 15 y así sucesivamente. Todos me ayudaron a tocar puertas, a explicar las propuestas y a dejar folletos. Porque ellos entendieron que yo soy solo un nombre, que lo que yo verdaderamente represento es toda la lucha de ellos.



Yo fui muy afortunada de que fuera mi nombre, pero lo cierto es que mi historia no tiene nada de raro. Razón por la cual nuestro mismo partido nos ha ignorado en ocasiones.

¿Su partido los ignoró?

Lo que pasa es que el sector del condado de nosotros es un lugar donde el cubano-republicano ha dominado la política por décadas. Entonces, no es que al partido no le importe lo que está pasando, pero yo me imagino que como un director técnico de un equipo deben analizar si vale la pena competir, o si mejor compiten en otra área. En resumen, ellos nunca imaginaron que fuera posible que yo ganara.

¿Cree que la coyuntura, el cansancio de al gente con Trump y sus decisiones, la victoria de otras mujeres en el Congreso y el mal manejo de la política exterior contribuyeron a que la gente votara por alguien por usted, incluso los mismos republicanos?

Sí, hay cosas que yo no puedo decir que son mi responsabilidad. Hubo tanta represión hacia las mujeres que afortunadamente en estas elecciones encontraron su voz y supieron que tenían que salir a la calle y cambiar el país.



Lo interesante es que ese arrepentimiento de haber votado por Trump no se vio en muchas campañas estatales. Todavía hay muchas áreas en Florida donde el racismo, por ejemplo, sigue siendo algo normalizado. Digamos que yo no tendré mucho que ver con Trump, pero sí me doy cuenta que una parte del fuerte apoyo que sigue teniendo el presidente proviene de mucha gente que tiene una sola nacionalidad, que no ha tenido la misma lucha que han tenido colombianos, venezolanos, hondureños, mexicanos o salvadoreños, entre otros. Así es que los que han tenido más son los que hablan más alto.

¿Qué sigue para Cindy?

Debo aprender. Aprender de política y tantas cosas que no conozco. Pero en principio creo que seguiremos con el tema de las armas. Sin embargo, hay otros temas más específicos de mi distrito que requieren atención.



