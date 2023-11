La clasificación de green card que no debe renovarse nunca; es para siempre

En un artículo que está publicado en su sitio web oficial, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), menciona que la green card que fue emitida antes de 1989 no tiene fecha de vencimiento y no hay necesidad de renovarla, a pesar de que el usuario puede optar por hacerlo. Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) advierte que algunas de las tarjetas de residencia permanente sin fecha de vencimiento podrían ser no válidas.

Dado que el sueño de muchos es conseguir la residencia permanente en Estados Unidos, el contar con ella significa la posibilidad de establecerse definitivamente. Por ese motivo, todos los migrantes buscan estar atentos a los trámites que sean necesarios para mantenerla al día. En ese contexto, es importante que los extranjeros tengan en cuenta esta información.

La green card que no debe ser renovada, según Estados Unidos

En el mencionado sitio web oficial, el CBP afirma que todas las tarjetas de residencia permanente en EE. UU. emitidas antes de 1989 son válidas y que no tienen por qué ser renovadas. En esa misma línea, también aclara que el interesado puede pedir la renovación para actualizar la foto u otros datos y que el hecho de no hacerlo puede llegar a demorar ciertos trámites, especialmente en aeropuertos.

Para confirmar la buena noticia, los portantes de la green card deben verificar que no se trate de una versión desactualizada. En un artículo oficial, Uscis aclara que los documentos conseguidos con los formularios AR-3, AR-103 e I-151 ya no son válidos y deberán ser renovados.

Facebook Twitter Linkedin

Una versión de la tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos no necesita ser renovada, según la CBP Foto: Instagram @usagov

Además, la entidad que se encarga de las cuestiones migratorias en Estados Unidos también manifestó que usualmente la green card es válida por diez años y debe renovarse a partir de los seis meses previos a su vencimiento. Para esto, se debe presentar el Formulario I-90, Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente.