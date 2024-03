La ciudad que está a 6 horas de Florida y es la más barata de Estados Unidos

los lugares más baratos para vivir en Estados Unidos y el primer lugar lo ocupó una ciudad ubicada en Carolina del Norte, a tan solo 6 horas aproximadamente de Florida. Recientemente, se dio a conocer la lista dey el primer lugar lo ocupó una

US News publicó su listado Best Places to Live 2023-2024 y nombró a Hickory, Carolina del Norte como la ciudad más barata de Estados Unidos, una región con impresionantes vistas a las montañas y un destino ideal para desconectarse del estrés de las grandes ciudades.

En Hickory hay numerosos parques, senderos para bicicletas de montaña, un lago con una maravillosa vista, restaurantes, cervecerías, eventos en el centro, importantes tiendas minoristas, tiendas locales y mucho más.

La página oficial de Hickory señala que esta región y el área metropolitana cuentan con sólidas redes de transporte, educación superior, cultura y desarrollo de la fuerza laboral que han producido una sólida base manufacturera, así como extensas industrias médicas, minoristas, de servicios y de desarrollo residencial.

Es una ciudad con un clima que ofrece veranos cálidos, pero no muy calurosos ni húmedos, ya que las temperaturas suelen ser frescas debido a que es una zona montañosa. Durante el otoño se pueden disfrutar de las mañanas frescas y admirar las hojas de los árboles que caen por la temporada. Para los amantes de la nieve también hay un atractivo, ya que es común que durante el invierno se produzcan estas precipitaciones con frecuencia en Hickory. , pero no muy calurosos ni húmedos, ya que las temperaturas suelen ser frescas debido a que es una zona montañosa. Durante el otoño se pueden disfrutar de las mañanas frescas y admirar las hojas de los árboles que caen por la temporada. Para los amantes de la nieve también hay un atractivo, ya que es común que durante el invierno se produzcan estas precipitaciones con frecuencia en Hickory.

Cuánto cuesta vivir en Hickory, Carolina del Norte, la ciudad más barata de Estados Unidos



Hickory tiene una población de aproximadamente 365.000 habitantes, los cuales oscilan en la edad de los 43 años y perciben un salario anual de US$44.000. Según el informe de US News, el precio promedio de una vivienda en la ciudad es de US$219.950 y el alquiler mensual en esta ciudad es de US$743. En comparación, el costo promedio nacional es de US$383.883, según Univision.