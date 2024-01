La ciudad de California elegida como la mejor de Estados Unidos para visitar

Para disfrutar de unas buenas y relajantes vacaciones, nada como las recomendaciones de los especialistas para elegir un lugar que, además de hermosos paisajes, tenga buenas opciones de entretenimiento y comida deliciosa, y en la lista de Travelers' Choice Award Best of the Best de Estados Unidos, California destacó en el primer lugar.

La ciudad de Napa ganó el primer lugar en la lista de los mejores destinos para conocer en 2024 de acuerdo con Tripadvisor. La compañía explica que si bien el oro y la plata estuvieron detrás de los millones de personas que acudieron en masa a este lugar en el siglo XIX, hoy su riqueza se basa en el oro líquido: Chardonnays, Cabernet Sauvignons y Pinot Noirs.

Como se puede ver, este es un destino y ideal para quienes disfrutan de un buen vino ya que cuenta con una gran variedad de viñedos y, por supuesto, excelentes restaurantes y posadas en donde se puede disfrutar de los mejores exponentes de esta bebida.

Napa es además una gran opción para quienes buscan ponerse en contacto con la naturaleza y disfrutar del ambiente, pues poco a poco se ha ido modernizando y ha dejado atrás los postes para caballos para reemplazarlos por portabicicletas, ya que este medio de transporte es una de las mejores opciones para explorar el lugar.

De acuerdo con las calificaciones de los usuarios, lo mejor que se puede hacer en Napa es, por supuesto, disfrutar de catas de vino, además de realizar actividades al aire libre y, si no se tiene mucho tiempo de viaje, hay diversas excursiones de un día en las que es posible conocer lo mejor de esta ciudad de California.

Facebook Twitter Linkedin

Napa, California Foto: Tripadvisor

Otros destinos de Estados Unidos imperdibles en 2024

Tripadvisor realiza cada año listas para premiar los destinos, hoteles, restaurantes y actividades para que los viajeros disfruten de las mejores experiencias en todo el mundo. Sus resultados se basa en las reseñas y calificaciones recopiladas durante los últimos 12 meses.

En la lista Travellers' Choice Awards Best of the Best en la categoría de Estados Unidos los mejores 10 destinos fueron: