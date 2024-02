La casa de los famosos Telemundo: los colombianos que están ahora dentro del programa

Colombia está presente en La casa de los famosos de Telemundo. De los veintitrés participantes en el programa que ofrece como premio un maletín con US$200.000, dos celebridades son representantes colombianos. Se trata de la reina de belleza Ariadna Gutiérrez y del actor Gregorio Pernía.

El pasado 23 de enero, veintitrés celebridades ingresaron a la cuarta edición del certamen. Entre los cuales se encuentran dos representantes de Colombia, Ariadna Gutiérrez, nacida en Sincelejo, y Gregorio Pernía, de Cúcuta. Ambos personajes llegaron con altas expectativas y han recibido el favor del público, según se vio en la segunda semana, cuando el actor fue salvado de la expulsión.

Tanto la reina de belleza como el actor forman parte de los habitantes del cuarto Tierra de La casa de los famosos, en el cual también se encuentran: Maripily Rivera, Lupillo Rivera, Clovis Nienow, Pedro Figueira “La divaza”, Thali García y Rodrigo Romeh.

En la Casa de los Famosos 4, los colombianos comparten habitación con otras cuatro celebridades. Foto: Instagram @telemundorealities

¿Hay una estrategia conjunta de los colombianos en La casa de los famosos de Telemundo?



Cuando Ariadna Gutiérrez fue elegida como líder de la casa en la segunda semana del certamen, gran parte de los seguidores del programa esperaban que eligiera a Gregorio Pernía para salvarlo y compartir la suite del líder, sin embargo, la modelo eligió a Pedro Figueira. “Bueno, tengo muchas opciones, pero el otro habitante que estará conmigo será alguien que me divierte mucho, me da paz y me siento tranquila a su lado, estas son las razones por las me llevaré a ¡La Divaza!”, dijo la joven que ganó relevancia internacional tras participar en Miss Universe 2015, cuando Steve Harvey equivocadamente la nombró reina del certamen.

Por su parte, Gregorio Pernía, conocido como ‘El Titi’, por su personaje de Aurelio Jaramillo en Sin Senos No Hay Paraíso de Telemundo, dejó claro que le gustaría que ganaran él o la sucreña. “Esto no es un reinado, esto es un juego de verdad, pero al final llegarán la reina o el rey”, dijo al principio del show, a través de un video publicado en Instagram.

A pesar de su elección, Ariadna no ha dejado de ser cordial y apegarse a lo que dijo en su brindis de bienvenida a la casa: “Quiero que conmigo y con ‘el Titi’, aquí presente, conozcan y se enamoren de Colombia. Salud y que sea un largo juego”.