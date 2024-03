La casa de los famosos: ¿quién es La Jefa, la voz detrás de los muros?

jefa de La casa de los famosos se ha convertido en una voz emblemática de la televisión. Este personaje, quien recibe a los habitantes en su casa, les da pruebas y LaEste personaje, quien recibe a los habitantes en su casa, les da pruebas y les comunica novedades y ajustes en las dinámicas del concurso , también es quien recoge sus confesiones, nominaciones y les llama la atención, cuando es necesario.

La mexicana Jessica Ortiz es la actriz de doblaje detrás de la jefa. La joven empezó su carrera como locutora cuando tenía nueve años. “Después, como a los quince años, conocí a un director de doblaje y dije: 'Yo quiero hacer doblaje'. Y se rio y todo, pero yo me puse las pilas”, contó la joven en entrevista con ADR Networks en 2020.

La jefa de La casa de los famosos también dio voz a ese mismo personaje en Venga la alegría, en donde interactuaba con los locutores, les hacía preguntas e, incluso, los regañaba. Ortiz también ha participado como actriz de doblaje en películas como 10 cosas que odio de ti, El espantatiburones, Lo que el agua se llevó, y Barbie, entre muchas otras.

“La verdad, cuando me preguntan, digo (que soy) locutora, pero de repente siento que la gente me conoce más por actriz de doblaje que por locución. Pero yo he hecho locución toda mi vida”, contó Jessica Ortiz, quien además ofrece clases de manejo de voz y terapia de emociones a través de perfil personal de Instagram, en donde acumula más de 182.000 seguidores.

Gran Hermano en Latinoamérica. Fue a través de un video en TikTok que se reveló que ella era la voz de la jefa de La casa de los famosos. En la parte final de Como locutora, Jessica Ortiz ha trabajado en muchas programas y también fue la primera voz femenina paraen Latinoamérica.En la parte final de la tercera temporada del programa de Telemundo , la locutora publicó un clip contando más sobre su carrera.

“Máxima concentración, necesito escuchar a muchas personas al mismo tiempo. Necesito concentrarme en muchas cosas.”, dijo Jessica en el video, quien reconoció que a esas alturas de la producción trataba de conservar su energía para seguir al máximo.