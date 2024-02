La casa de los famosos: Lupillo Rivera hizo una petición que daría un giro inesperado

La Casa de los Famosos 4 ha logrado un gran éxito entre los fans del realityshow, pero también entre los seguidores de Lupillo Rivera, quien ha conseguido ser Líder de la Semana en varias ocasiones, y recientemente hizo una petición que podría cambiar radicalmente el rumbo del programa.

La Casa de los Famosos reúne a famosos como cantantes, actores, conductores y más, los cuales durante algunos meses habitan la misma casa, en la cual enfrentan retos, conversaciones íntimas y hasta romances, hechos que son observados por cámaras las 24 horas de los 7 días de la semana.

En esta cuarta edición en la que los concursantes son celebridades de la talla de Alfredo Adame, Gregorio Pernía y Lupillo Rivera, por mencionar algunos, las emociones a flor de piel y las convenciones no se han hecho esperar. Una de las más recientes estuvo a cargo de un integrante del Cuarto Tierra, Lupillo Rivera quien hizo una petición que causó eco.

Qué le dijo Lupillo Rivera a La Jefa en La casa de los Famosos



El hermano de Jenny Rivera tuvo una conversación con la jefa, en la cual expresó: "Jefa, una pregunta... Este, por ejemplo, uhmmm, ehhhh... Pues ya se fue Gregorio, verdad. ¿Usted, cree que haya una posibilidad de que regresen alguno de los otros integrantes, o no? Como Thalí, por decir”, remató el cantante.

Thalí García fue descalificada el 15 de febrero, cuando decidió abandonar la casa, sin embargo, los seguidores del programa y en particular los que apoyan al Cuarto Tierra no pudieron evitar emocionarse con esta posibilidad que, de ser cumplida, le daría un giro inesperado a las reglas del programa y por supuesto, al desenlace. Aunque, por ahora no se sabe cuál será la respuesta de La Jefa.

​​La Casa de los Famosos se puede ver todos los días a todas horas a través de Telemundo.com y su canal de YouTube.