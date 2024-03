La Casa de los Famosos: la concursante que aseguró que la 'drogaron' en el programa

La Casa de los Famosos de Telemundo enfrenta una fuerte polémica, luego de que señalando que había estado secuestrada en el reality y que, incluso, fue drogada durante el tiempo que estuvo en el concurso. de Telemundo enfrenta una fuerte polémica, luego de que una concursante hizo fuertes acusaciones durante el tiempo que estuvo en el concurso.

Thalí García, quien fue descalificada de la cuarta temporada cuando decidió escapar de las instalaciones del reality, lanzó fuertes acusaciones contra Telemundo y Endemol Shine BoomDog, señalando a las empresas por acoso laboral, despido laboral injustificado y por forzar las circunstancias para llevarla a participar en el reality.

“Quiero hacer varias denuncias públicas en contra de Telemundo, que es una compañía de NBC”, dijo Thalí García al iniciar su transmisión en vivo en Instagram, en la cual reveló: “Yo me puse como una fiera cuando me di cuenta de que estaban tratando de dar a entender que yo tenía una relación extramarital con él”, dijo refiriéndose a Lupillo Rivera.

La actriz de El señor de los cielos, también señaló a Telemundo por “arreglar” lo que sucede en los realities, de acuerdo a su experiencia en Los 50. Además, reveló que el contrato que firmó antes de entrar a La Casa de los Famosos incluía cláusulas que hablaban de penalizaciones de miles de dólares. Recalcó que no la dejaron despedirse de su esposo antes de entrar a la casa y que la producción manipuló las imágenes de ella con Lupillo Rivera para que pareciera que habían tenido un encuentro.

Thalí señala que fue forzada a entrar a La Casa de Los Famosos



“El día de hoy, mientras estaba dando una entrevista me llegó este instructivo de notificación donde básicamente a grandes rasgos me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar a La Casa de los Famosos y por haberles compartido a ustedes unos screenshots de una conversación con alguien de producción donde yo jamás revelé el nombre de la persona o la imagen de la persona, pero igual hoy vamos a mencionar muchos nombres y vamos a contar una historia que en realidad no comienza en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, sino que comienza desde el año pasado”, dijo la actriz.

Además, añadió que ella decidió ingresar al reality show por necesidad: “Yo me metí a este trabajo porque corrieron a mi marido injustificadamente a días antes de comenzar su proyecto y necesitábamos el trabajo, eso es lo que hace cualquier matrimonio; los dos siendo profesionales del medio, el productor y yo actriz, estábamos seguros de que después de tantos años de trabajar en la empresa, realmente nos iban a cuidar”, dijo tras revelar la situación que enfrentó su esposo Felipe Aguilar Dulcé.

Thali García dijo que la "drogaron" en La Casa de los Famosos



La actriz dijo que tiene pruebas de que, incluso, estuvo secuestrada dentro de la casa y que está lista para proceder legalmente. “La médico que tienen adentro te medica, te entregan ansiolíticos sin abrirlos frente a ti, estoy segura de que un día incluso me drogaron, les dije que no quería tomarme una pastilla y me dieron una, de repente yo veía doble estando encerrada en la suite”, dijo Thalí.

La actriz dijo que el personaje que quedó capturado en los realities no refleja su verdadera personalidad y que está preparada para tomar medidas legales. “Esa no es Thalí. Esa que vieron en los promos, con el pelo rosa, esa no es Thalí. Esa que vieron en Los 50, esa tampoco es Thalí. Esta es Thalí, la que no tiene miedo de levantar la voz. Y los últimos días y semanas he seguido trabajando para la producción. Ayer me tenían subiendo reels y historias. ¿Y hoy quieren terminar mi contrato y dejarme de pagar? No, señores. Eso no va a pasar así. Por eso decidí hacer la denuncia pública, más allá de que tengo un gran abogado, que ya les ha ganado varios casos a Telemundo”, advirtió.

Telemundo responde a Thalí García



La cadena respondió a las acusaciones de la concursante de La Casa de los Famosos. “La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”, dijo la televisora, según cita People en español.