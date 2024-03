La casa de los famosos: la candente escena de una nueva integrante que pocos vieron

Geraldine Bazán compartió la ducha con Clovis Nienow, Pedro Figueira “La Divaza” y Rodrigo Romeh. La actriz no dudó en meterse a bañar con los habitantes del cuarto Tierra, acción que hizo sentir incómodo a Lupillo Rivera. La nueva habitante de La casa de los famosos ya está dando de qué hablar:. La actriz no dudó en meterse a bañar con los habitantes del cuarto Tierra, acción que hizo sentir incómodo a Lupillo Rivera.

La casa de los famosos, Geraldine Bazán ha captado la atención de los habitantes y del público al mostrarse atrevida y unirse en la ducha a los habitantes del cuarto Tierra. Luego de que Clovis Nienow, “La Divaza” y Rodrigo Romeh se metieran a la regadera y comenzaran a bañarse, A solo unos días de su llegada ay unirse en la ducha a los habitantes del cuarto Tierra. Luego de que Clovis Nienow, “La Divaza” y Rodrigo Romeh se metieran a la regadera y comenzaran a bañarse, la ex de Gabriel Soto no dudó en participar

Geraldine Bazán entró a la ducha con Clovis, Divaza y Romeh vestida con un bikini. La actriz advirtió a sus compañeros: “No me vayan a mojar el pelo”; sin embargo, no dudó en enjabonar a los hombres con los que compartió el baño y lavarle el cabello a Pedro Figueira. Por supuesto, que estas acciones despertaron la curiosidad del resto de los habitantes, quienes querían saber qué estaba pasando al interior de la ducha y a qué se atreverían los participantes.

Geraldine Bazán se bañó con Clovis, Divaza y Romeh. Foto:Telemundo Compartir

Lupillo muestra su incomodidad por las acciones de Geraldine Bazán



Aleska Génesis fue a asomarse a la ducha, al igual que Lupillo Rivera, a quien este comportamiento le pareció inadecuado. El cantante mexicano más tarde dio su opinión a sus compañeros del cuarto Tierra. “Ahora sí, no me gustó el rollo ese”, compartió el hermano de Jenni Rivera con Clovis y Rodrigo Romeh. “Porque ustedes se estaban bañando y ella fue y se metió”, criticó el músico.

“Nada más volteamos y estaba ahí”, dijo Clovis; mientras que Romeh admitió: “Jamás creímos que se iba a meter”. “Y yo nomás le hice así para ponerle tantito jabón, porque dije no, luego me van a decir que…”, reveló Nienow, sugiriendo que no quería verse envuelto en una falta de respeto o en un chisme.