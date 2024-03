La casa de los famosos: el habitante al que señalan de maltrato (y no por el reality)

Brenda Zambrano habló sobre su noviazgo con Guty Carrera, a quien describe como “manipulador”. Los habitantes de La casa de los famosos siguen dando de qué hablar , tanto al interior del reality show, como en el exterior, en donde la exnovia de uno de los concursantes ha revelado detalles sensibles de su relación.

Brenda Zambrano y Guty Carrera fueron novios cerca de cuatro años. Se conocieron en México y concursaron juntos en el programa Guerreros. La exparticipante de Acapulco Shore y el actor peruano estuvieron juntos de 2019 a 2023. Ella recuerda que durante la relación él era manipulador, de carácter explosivo y que le fue infiel.

Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte de que traía ese tema de Perú, de que tenía cosas y él se pintaba como que yo no tengo la culpa, me han acusado”, explica Brenda, quien conoció al joven luego de que su exnovia Alejandra Baigorria lo acusara de violencia. Guty Carrera, quien fue eliminado de La casa de los famosos hace unos días , presuntamente mostró su mejor perfil al conquistar a Brenda. “, de que tenía cosas y él se pintaba como que yo no tengo la culpa, me han acusado”, explica Brenda, quien conoció al joven luego de que su exnovia Alejandra Baigorria lo acusara de violencia.

Brenda Zambrano reveló detalles de su noviazgo con Guty Carrera. Foto:Instagram @brendazambranoc y @gutycarrera

Las banderas rojas en el noviazgo de Guty Carrera y Brenda Zambrano



“Empieza la primera bandera rojita, él tenía dos teléfonos y estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y, no sé, algo me decía de ‘Brenda, busca’”, contó la influencer en el podcast Hablemos de Tal, en el canal de YouTube Un Tal Fredo. En una reveladora entrevista, la mexicana habla sobre sus relaciones tóxicas, ahondando en cómo fue su noviazgo con Guty.

Al revisar el teléfono, Brenda encontró conversaciones con otras mujeres. “Empiezo a ver los chats porque era un teléfono que él no usaba casi y los grupos con sus amigos de, ya sabes, pura cochinada dije ‘Bueno’ y luego chat con una Mi lady… Yo buscando en Instagram, se mandaba con ella, mensajes candentes con la Mi Lady”, compartió la influencer.

“Decía, no puede ser un día antes de irse a vivir conmigo, se estaba mandando mensajes con la vieja… Me puse como loca porque no nada más era ese mensaje, eran con bastantes viejas cuando conmigo pintaba una cara”, declaró Brenda sobre el inicio de su relación con Guty.

Solo recuerda @GutyCarreraT que eres un maltratador, manipulador chantajista ! Ahora si hablas ? Te funciona verdad? Que me quiero colgar ? El que en utilizo para limpiar su imagen en Perú fuiste tú! Tu ex tenía razón ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) January 21, 2024

La influencer, también señaló que su expareja tenía actitudes manipuladoras. “Ya recordé algo: cuando estábamos saliendo un día llegó todo revolcado porque yo no le contestaba el teléfono… que se cayó de un scooter y se puso pelear con las personas por mi culpa porque yo no le contestaba. Llegó así, todo loco, transformado, o sea, te lo juro: ‘por tu culpa me pasó, mira cómo estoy golpeado’, me echaba la culpa a mí de todo”, narró la ex participante de La Venganza de los Ex.

“Empezamos a competir laboralmente, ya casi teníamos tres años como a los dos, yo recuerdo que él se quejaba mucho de porque yo tenía las bubis muy grandes y me hizo quitarme el busto… O sea, no me obligó, porque la que tomó la decisión soy yo, pero yo quería que él se sintiera cómodo conmigo, que él me aceptara”, contó llorando Brenda Zambrano, quien modificó su cuerpo.

“Empezó con este tema de ya hay que quitarte los implantes, te ves mal… entonces empecé a descuidarme, empecé a engordar, empecé a sentirme menos porque él hacía comentarios, también feos de mi pasado, se la vivía quejándose de Acapulco Shore”, narró la joven, quien también reveló que Guty no le apoyaba. “Una vez no quería tener relaciones con él, eso fue al principio, porque yo sufrí un abuso sexual, y yo le dije yo no quiero por eso y le platiqué y me decía ‘Es que tú, por qué recuerdas’. O sea, siempre me juzgaba”, compartió Brenda.

Brenda señala a Guty por manipular a su mamá y coquetear con su hermana



Tras casi un año del término de su relación, la polémica entre Guty y Brenda sigue. Ella ha señalado que cuando fue invitada a participar en la primera temporada de La Casa de los Famosos, el peruano se opuso.

“Él de ‘para qué te invitan a ese cochinero o sea no vas a arriesgar nuestra relación’ y yo, así como solamente es una invitación, todavía no estoy confirmada… al final no sé dio. Me invitan para la segunda y el tipo así me amenazó ‘me voy a ir de la casa si vas a La Casa de los Famosos’”, contó Brenda Zambrano.

Cuando terminaron, Guty Carrera busco a la mamá de Brenda para que convenciera a su hija de volver con él. “Guty manipuló tanto a mi mamá a mi mamá, ¡Que me iba a dar anillo! Ya después de yo mandarlo la jodida, fue a hablar con mi mamá, que se quería casar conmigo… cuando yo le estuve diciendo al inicio de la relación, yo le decía ‘vamos a casarnos, vamos a formar una familia’, o sea, yo en la más enamorada y nunca quiso, por qué hasta ahora va y le pide la mano a mi mamá”, relató la joven, quien también formó parte del elenco de Sálvame, en España.

“Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llegan mensajes de amigas de que él les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo ‘me voy a suscribir a tu OnlyFans, ya que estoy soltero’ y le ponía fueguitos y diablitos a mi propia hermana”, reveló Brenda.