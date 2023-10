La casa de los famosos de Telemundo: ¿cuándo comienza la temporada 4?

Uno de los realities más exitosos en la cadena Telemundo en Estados Unidos es La casa de los famosos que pronto llegará a su cuarta emisión y ya ha habido muchas especulaciones al respecto. Hasta ahora se han dado a conocer quiénes serán los presentadores y otros detalles que a continuación compartimos.

La mayor sorpresa anunciada por la cadena hispana hasta ahora es que Héctor Sandarti, quien había estado al frente como conductor del programa en las tres exitosas temporadas anteriores, no formará parte del proyecto en la nueva edición. Al respecto Telemundo compartió a través de sus redes sociales el siguiente mensaje:

"Héctor Sandarti, una de las personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana, no estará como copresentador de la cuarta temporada de La casa de los famosos por Telemundo. Estamos muy agradecidos por su trabajo, dedicación y profesionalismo en las tres exitosas temporadas que condujo al lado de Jimena Gállego".

¿Quién sustituirá a Héctor Sandarti en la cuarta temporada de La casa de los famosos?



Telemundo dio a conocer que será el periodista y conductor mexicano, Nacho Lozano, el copresentador en la cuarta temporada de La casa de los famosos, lo que marcará su regreso a la cadena hispana.

La gran pregunta es: cuándo se estrenará la nueva temporada de la emisión que, de acuerdo con Telemundo, es el reality más esperado de la televisión de habla hispana en Estados Unidos.

Hasta ahora la compañía televisiva no ha dado la fecha exacta. No obstante, sí ha compartido que será a inicios del próximo año cuando se lance. Por ahora se especula que el estreno se dará durante las primeras semanas de enero, cuando la emisión de Exatlón Estados Unidos All Stars llegue a su fin.

Cabe decir que tampoco se han dado a conocer quiénes serán las celebridades que estarán encerradas por varios meses en la mansión.