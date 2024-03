La casa de los famosos: así fue el rating con las salidas de Thalí, Gregorio y Carlos

La casa de los famosos de Telemundo ha tenido momentos álgidos que han capturado la atención de los televidentes. Nunca antes en el concurso un participante había escapado de las instalaciones del programa, como fue el caso de Thalí García; tampoco se había presentado una expulsión por violencia, como la que protagonizó Carlos Gómez; ni el abandono voluntario de alguien había sido tan resentido, como cuando Gregorio Pernía decidió salir del juego. Las galas siguientes a estos momentos rompieron récords de audiencia y dejaron en claro que funcionaron en lo que respecta al rating.

De los 23 concursantes que ingresaron a La casa de los famosos el 23 de enero, cinco han sido eliminados, mediante el proceso regular de nominación y votaciones; mientras que otros tres protagonizaron salidas sin precedentes: un escape, una expulsión y un abandono. Estos momentos que han marcado la cuarta temporada del certamen y su historia, despertaron el interés de las audiencias, lo cual se vio reflejado en millones de televidentes de rating, según Nielsen, la consultora especializada en medición de audiencias, datos y análisis.

Cada una de las galas en las que se presentaron la mexicana Thalí García, el colombiano Gregorio Pernía y el venezolano Carlos Gómez rebasaron el millón de televidentes por varios cientos de miles. Los programas conducidos por Nacho Lozano y Jimena Gállego en los que cada uno de estos concursantes dieron sus primeras declaraciones tras salir de la casa, rompieron récords de audiencia.

El rating de La Casa de los Famosos tras el escape de Thalí García



La mexicana Thalí García abandonó La casa de los famosos el 14 de febrero pasado. La actriz tomó la decisión de escapar de las instalaciones del programa de forma intempestiva, cuando pateó una puerta y salió corriendo, dejando a Lupillo Rivera estupefacto. La intérprete se presentó luego en la gala conducida por Nacho Lozano y Jimena Gállego, ante quienes contó que había sentido el impulso de abandonar el juego para evitar dañar a su familia si las cosas se tergiversaban.

Thalí García contó sus razones para escapar de La Casa de los Famosos. Foto: Telemundo

El programa en el que la actriz de El señor de los cielos dio sus primeras declaraciones reunió, en promedio, a 1’339.000 televidentes (P2+), en el horario de 7 a 9 P. M., hora del Este. Además, las declaraciones de Thalí provocaron que 1’322.000 televidentes (P2+) sintonizaran Telemundo, según consigna People en español.

¿Cuántos televidentes se reunieron para ver salir a Gregorio Pernía de La Casa de los Famosos?



El actor colombiano conocido como “El Titi” sorprendió a los habitantes de la casa y a los espectadores al anunciar que abandonaba el concurso el miércoles 21 de febrero. Ese mismo día asistió al programa en vivo de Telemundo, en donde dio sus primeras declaraciones. “Me voy a reencontrar con mi mujer, con mis hijos y esos que ustedes llaman seguidores y fans, no son para mí, son parte de mi familia. Me voy a reencontrar con mi mamá, mi papá, con mi mujer y me voy de acá como entré”, dijo el intérprete.

La emisión, en la que Gregorio Pernía se sinceró sobre porqué abandonaba La casa de los famosos a solo un mes de haber iniciado el show, promedió de 7 a 8 P. M., hora del Este, 1’230.000 televidentes (P2+); y de 8 a 10 P. M. registró una audiencia de 1’367.000 (P2+).

¿Cuántas personas vieron la expulsión de Carlos Gómez?



El 26 de febrero se dio a conocer que Carlos Gómez abandonaba La casa de los famosos en calidad de expulsado, como resultado de la violación de la norma antiviolencia física que impera en el reality show, la cual rompió al propinarle un puñetazo a Rodrigo Romeh. Este hecho llevó al programa a registrar un pico de audiencia, siendo el más alto de la temporada.

De 7 a 8 P. M., la gala promedió 1’447.000 televidentes; luego, de 8 a 10 P. M. alcanzó una audiencia de 1’572.000 personas. Al día siguiente, la llegada de Carlos al set tras su expulsión registró 1’279.000 televidentes (P2+) en su primera hora y 1’478.000 (P2+), el resto del show en vivo.