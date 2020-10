Anuncian que Trump va a estar hospitalizado por los 'próximos días'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a estar hospitalizado durante los "próximos días" para ser tratado tras dar positivo al coronavirus, pero va a seguir trabajando, informó este viernes la portavoz de la Casa Blanca.



"Tras la recomendación de su hospital y de los expertos, el presidente va a trabajar desde las oficinas presidenciales" del hospital militar de Walter Reed "durante los próximos días", dijo la portavoz Kayleigh McEnany.



Mientras, las cadenas de televisión estadounidenses transmitían una imagen del helicóptero presidencial en el jardín de la Casa Blanca. El mandatario de 74 años anunció en la madrugada en Twitter que él y su esposa se contagiaron del coronavirus y que guardarán cuarentena.



Desde entonces no ha publicado ningún mensaje. "El presidente está de buen ánimo, tiene síntomas leves y trabajó durante el día", agregó la funcionaria.



A un mes de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente republicano -que está rezagado en las encuestas frente a su rival demócrata, Joe Biden- tuvo que suspender sus actividades de campaña

¿Qué dice el médico de la Casa Blanca?

Trump recibió este viernes una dosis de ocho gramos del coctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron y sigue "fatigado pero con buen estado de ánimo" horas después de haber dado positivo por covid-19.



En un comunicado, el médico del presidente en la Casa Blanca, Sean Conley, explicó que al mandatario se le administró ese tratamiento como "medida de precaución" después de que esta madrugada fuera diagnosticado con el nuevo coronavirus.



En concreto, a Trump le administraron "una única dosis de ocho gramos del coctel anticuerpos policlonal de Regeneron y completó la infusión intravenosa sin contratiempos", explicó Conley.



Además, el mandatario ha estado tomando "zinc, vitamina D, famotidina" -un medicamento para tratar las úlceras o el reflujo gástrico-, melatonina (una hormona para tratar los trastornos de sueño) y una aspirina diaria, precisó el doctor.



"Esta tarde, el presidente sigue fatigado pero con buen estado de ánimo. Un equipo de expertos lo está evaluando, y todos juntos haremos recomendaciones al presidente y a la primera dama sobre los mejores próximos pasos" en su tratamiento, agregó Conley.



Melania Trump, que también dio positivo, "sigue estando bien, con solo una leve tos y dolor de cabeza, y el resto de la familia (de Trump) se encuentra bien y hoy dieron negativo por Sars-CoV-2", concluyó el médico.



El fármaco de Regeneron que recibió Trump, conocido como REGN-COV2, forma parte de un ensayo clínico de fase avanzada que se desarrolla desde julio en EE. UU., Brasil, México y Chile, para comprobar su efectividad en el tratamiento de pacientes hospitalizados y no hospitalizados con covid-19.



El mandatario, de 74 años, reúne varios de los factores de riesgo para desarrollar síntomas más graves de covid-19, debido a su edad, su género y la obesidad que padece.



Trump ha defendido vehementemente los tratamientos experimentales para la covid-19, y en mayo recibió durante dos semanas dosis de hidroxicloroquina con el objetivo de prevenir la enfermedad, a pesar de que no hay pruebas científicas de que eso funcione.



En abril, el presidente provocó una gran polémica al sugerir en una rueda de prensa en la Casa Blanca que la luz ultravioleta y las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento efectivo contra el coronavirus, lo que ocasionó un aumento de las personas intoxicadas en EE. UU. por exposición a productos químicos.



Trump no ha tuiteado desde la madrugada, cuando anunció que había dado positivo, y este viernes dejó que su vicepresidente, Mike Pence, lo sustituyera en una reunión telemática con gobernadores tras haberse confirmado su contagio de covid-19, mientras que su campaña anunció la suspensión temporal de sus actos electorales.

AFP Y EFE