La carta del expresidente Carter en la que respalda el proceso de paz

El expresidente demócrata Jimmy Carter pidió este sábado hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que el Proceso de Paz que se firmó con las Farc en el 2016 siga ofreciendo una ruta para la prosperidad de todos los colombianos.



En su carta sostiene que si bien su implementación no es tarea fácil, no hay obligación más apremiante, tanto para el gobierno como para sus ciudadanos, que cumplir para acabar con la violencia, y trabajar por la paz y el respeto a los Derechos Humanos.



̈"Los retos que existen a la hora de cumplir con los compromisos de cualquier acuerdo de paz son muchos. Llegar a una resolución, pese a tardar años, puede ser más fácil que implementarlos. Sin embargo, no hay obligación más grande tanto para el gobierno como para sus ciudadanos que cumplir con la promesa de acabar con la violencia y trabajar juntos por los derechos humanos de todos", dijo Carter a través de una carta que envió a la Conferencia Internacional por la Paz, un evento en línea en el que se congregaron expertos y personalidades de varios países para hablar sobre los acuerdo con las Farc y su implementación.



"Rosalynn (su esposa) y yo le mandamos ahora que se comprometen a honrar las promesas que se hicieron hace cuatro años y pedimos que hagan todo lo que esté a su alcance para asegurar que los Acuerdos de Paz, continúen siendo una hoja de ruta duradera para la paz y la prosperidad de todos los colombianos", continuó Carter.



El expresidente, a través del Centro Carter -la fundación que creó tras salir de la Casa Blanca- lleva décadas abogando por la resolución de conflictos a nivel mundial y en su momento se sumó a los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia durante las negociaciones iniciadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.

