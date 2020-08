La carta de HRW a expresidentes que criticaron la detención de Uribe

Human Rights Watch, a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, envió este viernes una dura carta a los 20 exmandatarios de la región y España que firmaron un comunicado conjunto en el que critican la reciente detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Según Vivanco, el comunicado contiene numersosos "errores fácticos y jurídicos que incentivan una creciente campaña en contra de la independencia del poder judicial en Colombia".



En primer lugar, afirma HRW, el comunicado de los expresidentes sostiene que Uribe fue detenido a propósito de una "controversia política con otro senador de Colombia que ha sido judicializado". Pero, según Vivanco, no se trata de una controversia política sino de un arresto producto de una investigación judicial en su contra por soborno a testigos y fraude procesal.



HRW también cuestiona que en el comunicado los expresidentes hayan resaltado que exmiembros de las Farc hayan celebrado su detención. Si bien eso es cierto, dice Vivanco, el arresto fue igualmente apoyado por un importante sector de la sociedad.



Más importante aún, agrega, "los méritos de una resolución judicial no se determinan por quienes la apoyen o critican, sino por los aciertos fácticos y jurídicos de la decisión en cuestión".

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Foto: EFE

"El comunicado que S.E. subscribe se centra de manera vaga e infundada en una supuesta ideologización de la justicia, al parecer sin siquiera haber revisado el análisis jurídico que la corte hizo del caso. Por su parte, el expresidente Uribe cuenta con valiosos recursos judiciales frente a esta decisión, pero hasta ahora ha decidido no interponerlos, dando la impresión de que cree tener más posibilidades de lograr sus objetivos a través de la presión política y la intimidación que defendiéndose por las vías procesales que corresponden", afirma la carta.



Vivanco también critica que se esté comparando el caso de Uribe con el del exguerrillero Jesús Santrich, a quien la Corte Suprema ordenó liberar. Esa decisión, dice la carta de HRW, fue tomada por la Sala de Casación Penal, mientras que la de Uribe correspondió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, cuya composición y miembros son diferentes.



Además, el fundamento jurídico de las decisiones es claramente diferente pues Santrich fue liberado porque había sido investigado y arrestado por una entidad sin competencia jurídica, mientras Uribe está siendo investigado por la entidad competente de acuerdo a sus fueros como senador que determinó que su arresto era necesario para que no interfiriera en el proceso.



Refuta, a su vez, que los exmandatarios den valor al pedido del presidente Iván Duque para que Uribe, por su condición de expresidente, se pueda defender en libertad cuando las leyes vigentes no le confieren ese derecho a un exjefe de Estado.



"Finalmente, el comunicado que S.E. subscribe no ayuda a fortalecer el estado de derecho en Colombia. Por el contrario, fomenta los actuales ataques del expresidente Uribe y su partido político a la independencia judicial en el país", dice Vivanco, al advertir que las propuestas de reforma constitucional que están promoviendo para alterar el funcionamiento de las cortes es un "intento descarado por intimidar" al poder judicial.

Bajo los estándares internacionales de derechos humanos, sostiene HRW, "Colombia debe proteger la independencia e imparcialidad del sistema judicial. Asimismo, los jueces deben estar libres de cualquier presión, amenaza o interferencia, directas o indirectas, y deben tener garantías de estabilidad en su cargo de manera que no teman ser removidos por el contenido de sus decisiones".



El comunicado de los expresidentes fue publicado bajo el paraguas de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y lo firmaron los exmandatarios Óscar Arias, José María Aznar, Nicolás Ardito Barletta, Enrique Bolaños, Felipe Calderón, Rafael Ángel Calderón, Alfredo Cristiani, Vicente Fox, Lucio E. Gutiérrez, Osvaldo Hurtado, Luis Alberto Lacalle, Mauricio Macri, Jamil Mahuad W., Ricardo Martinelli, Mireya Moscoso, Gustavo Noboa Bejarano, Andrés Pastrana, Ernesto Pérez Balladares, Jorge Tuto Quiroga, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Wasmosy.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68