La canción que 'siempre hace llorar' a los inmigrantes en EE. UU. y muchos coincidieron

La canción “La Casita” de Banda MS se ha convertido en un himno para los inmigrantes en Estados Unidos, quienes constantemente la utilizan en redes sociales para expresar los momentos de nostalgia y anhelo por sus amigos, familia y hasta parejas sentimentales.

Las redes sociales son una gran herramienta para acercar, aunque sea de manera virtual, a las millones de personas que cambian su vida por ir en busca del sueño americano con su seres queridos, sin embargo, pese a que son de gran ayuda, hay momentos en que la nostalgia se apodera de ellos, pues es bien sabido que no es fácil iniciar una nueva vida en un país extranjero.

Este hecho ha inspirado a muchos artistas a componer canciones que reflejen la realidad de los inmigrantes en Estados Unidos, entre ellas, una que se ha vuelto un himno a la nostalgia por el hogar y la tierra natal, una canción que se ha ido apoderando de las redes sociales en momentos vulnerables.

La canción que hace llorar a los inmigrantes en Estados Unidos



Se trata del sencillo “La Casita” de Banda MS que pertenece al álbum “El trabajo es la suerte” y fue lanzado en 2020. Entre sus frases se puede escuchar: “Como extraño ver llover, ese sazón de mi viejita, tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún”, la cual en diversos videos de TikTok ha hecho llorar a personas que sin duda extrañan su hogar.

También se pueden escuchar palabras de anhelo y nostalgia como: “Aquí vengo tras un sueño que no lo he logrado aún” o “Un día volveré allá donde soy, si Dios me presta vida, de allá donde soy, todo se extraña”.