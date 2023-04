El presidente de EE.UU., Joe Biden, iniciará este martes su gira de cuatro días por la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda para celebrar el 25 aniversario del acuerdo del Viernes Santo, que puso fin a tres décadas de conflicto en la isla.



(Lea aquí: Así estaría 'hackeando' Estados Unidos a Rusia y a otros países del mundo)



La Casa Blanca reveló este lunes las claves del viaje y aseguró que Biden, de origen irlandés por parte materna, está deseando poner rumbo a la tierra de sus antepasados.



(Vea también: Aprendizajes del Acuerdo de Viernes Santo de Belfast / Opinión)

"El presidente está deseando emprender este viaje y celebrar los profundos lazos históricos que unen a nuestros dos países y que nuestros dos pueblos continúan compartiendo", afirmó en una rueda de prensa John Kirby, uno de los portavoces en la Casa Blanca.



Según Kirby, Biden llegará el martes por la noche a Belfast y será recibido en el aeropuerto por el primer ministro británico, Rishi Sunak, con quien ya se vio en marzo en San Diego (California, EE.UU.) para anunciar junto al primer ministro de Australia, Anthony Albanese, un nuevo plan de desarrollo de submarinos de propulsión nuclear en el marco del pacto de seguridad AUKUS.



El miércoles, Biden y Sunak mantendrán una reunión bilateral y, luego, el líder estadounidense dará un discurso en el nuevo campus de la Universidad del Ulster, en la capital norirlandesa.



El mandatario estadounidense destacará en su intervención "el tremendo progreso" que se ha conseguido tras la firma del acuerdo del Viernes Santo y, además, subrayará la disposición de Estados Unidos para "preservar esos logros" y apoyar el desarrollo económico de Irlanda del Norte.



Su agenda no incluirá una visita al castillo de Stormont, sede de la Asamblea autónoma norirlandesa y cuyo Gobierno de poder compartido está suspendido desde hace más de un año por el rechazo del unionismo probritánico a los arreglos del Brexit para la región.



Algunos sectores de Irlanda del Norte no han visto con buenos ojos esa ausencia y consideran, además, que el mandatario no tiene suficientes actos en la provincia británica.

Facebook Twitter Linkedin

Vista de Irlanda del Norte. Foto: Paul Faith. AFP

Regreso a la tierra de sus antepasados

De hecho, tras pasar unas horas en Irlanda del Norte, el presidente estadounidense pondrá rumbo ese mismo miércoles a la República de Irlanda.



En concreto, tras el discurso en la Universidad del Ulster, se dirigirá al condado de Louth (noreste de Irlanda) y donde nació el bisabuelo del mandatario, James Finnegan.



El clan de los Finnegan, cuya sangre le llegó a Biden por parte materna, vivió en Louth durante años antes de cruzar el océano para empezar una nueva vida en Estados Unidos y, como muchos otros irlandeses, huir de la falta de oportunidades que caracterizó el periodo de la Gran Hambruna irlandesa (1845-1849).



En el mismo condado de Louth, Biden recorrerá el Castillo del Rey Juan, también conocido como Castillo de Carlingford, construido a finales del siglo XII.

Facebook Twitter Linkedin

El primer ministro irlandés Leo Varadkar emite su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales en Dublín, Irlanda. Foto: EFE

Reuniones de alto nivel con Irlanda

Según explicó hoy la Casa Blanca, Biden pasará la noche del miércoles en Dublín y el jueves se reunirá con el presidente de la República de Irlanda, Michael Higgins, en su residencia oficial de Áras an Uachtaráin.



El encuentro tendrá un gran contenido simbólico ya que ambos prevén plantar juntos unos árboles y hacer sonar la llamada "campana de la paz". Cuando concluya esa ceremonia, el presidente de EE.UU. se verá con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, con quien ya se reunió en la Casa Blanca en marzo durante el Día de San Patricio, el patrón de Irlanda.



Después de verse con Higgins y Varadkar, Biden comparecerá ante el Parlamento irlandés, reunido en sesión conjunta, y elogiará la cooperación entre Irlanda y Estados Unidos para avanzar la democracia, la paz, la seguridad y la prosperidad, adelantó la Casa Blanca. La jornada del jueves concluirá con una cena de gala en el Castillo de Dublín.

27.000 ladrillos

Biden culminará el viernes su gira con una visita al condado de Mayo (noroeste), de donde también proviene parte de su familia materna y donde tiene previsto dar un discurso sobre los lazos entre Estados Unidos e Irlanda.



Ese discurso tendrá como escenario la Catedral de Ballina, que ocupa un lugar muy importante en el corazón de Biden.



Según Kirby, el trastatarabuelo del presidente vendió a la catedral unos 27.000 ladrillos en 1827 y, con el dinero que consiguió, pudo comprar los boletos con los que la familia migró a Estados Unidos años más tarde, en 1851.



Esos ladrillos, además, sirvieron para construir la majestuosa catedral. El mandatario aprovechará su presencia en Mayo para visitar el Santuario de Knock, un importante lugar de peregrinación católica. Biden y toda su comitiva pasarán la noche del viernes en Dublín y el sábado por la mañana regresarán a Estados Unidos.



EFE