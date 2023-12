La advertencia de la CBP para los migrantes en California

Todos los años, millones de personas emprenden el viaje para tratar de ingresar a Estados Unidos con la esperanza de lograr una mejor calidad de vida, y en diciembre, con el fin del año y los propósitos presentes muchos consideras que pueden ser el momento ideal para tomar la decisión. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), lanzó una advertencia.

Una de las fronteras más activas es la de México y California, específicamente en el área de San Diego. No obstante, la patrulla fronteriza de la zona avisó a los migrantes que se acerca el frío y las inclemencias del tiempo resultarán un peligro en el condado.

De acuerdo con los registros históricos y las predicciones climatológicas actuales, en la zona se esperan fuertes lluvias y frentes fríos, lo que aumentará las posibilidades de sufrir lesiones, enfermedades e incluso la muerte a quienes intenten cruzar ilegalmente hacia EE. UU.

Las autoridades dijeron a los migrantes que tienen la intención de cruzar ilegalmente que no pongan en riesgo sus vidas y recordaron que a los contrabandistas no les importa su seguridad. "Han abandonado a otros en el pasado y han dejado numerosos migrantes a su suerte. Los traficantes de personas solo te ven como una mercancía de la que pueden sacar provecho, no como un ser humano", advirtió Patricia McGurk-Daniel, agente jefe de patrulla del sector de San Diego, en un comunicado oficial difundido por la entidad.

Ante la situación, en los últimos años la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha implementado diversas medidas de seguridad. Por ejemplo, generar anuncios de servicio público y dotar a los oficiales con equipos para las inclemencias del clima que incluyen mantas, agua, alimentos y bolsas térmicas. Además, se despliegan, por parte del equipo de Búsqueda, trauma y rescate de la patrulla fronteriza, agentes de rescate, y todos los oficiales están capacitados como socorristas, esto con el fin de reducir las lesiones o muertes relacionadas con el clima frío en la frontera. De hecho, en el año fiscal 2023 se registraron más de 5.600 rescates.

Facebook Twitter Linkedin

Frontera México con Estados Unidos. Foto: EFE

¿Cómo será el clima en San Diego este invierno?

De acuerdo con las autoridades, si bien cada año suelen registrarse bajas temperaturas en la zona, para este invierno 2023 en el condado de San Diego se esperan los días más fríos del año y, a pesar de ello, organizaciones criminales continúan llevando a los migrantes a través de los entornos más desafiantes del lugar.

Según las predicciones, en los próximos días las temperaturas bajarán drásticamente, especialmente durante la noche, por lo que los migrantes deberán enfrentar temperaturas heladas. "Eso es algo que los contrabandistas no les advierten, no les hablen sobre los riesgos reales de hipotermia, congelación o los efectos negativos en su salud física y mental que incluso podría llevarlos a la muerte", alertó la CBP.

Como ejemplo, la patrulla fronteriza recordó el caso de tres hermanas que en 2020 cruzaron la frontera ilegalmente y fueron abandonadas en una zona remota de las montañas Laguna y, a pesar del esfuerzo de las autoridades por rescatarlas, las inmigrantes murieron debido al clima frío. "La tragedia resultante y el flagrante desprecio del contrabandista por la seguridad en este caso es un duro recordatorio para los inmigrantes de que no deben poner sus vidas en manos de organizaciones criminales cuya prioridad es el lucro", finalizó el organismo.