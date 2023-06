Sobre el papel, la vida de Eric y Kouri Richins parecía como de postal. Se habían casado hacía 9 años, tenían tres hijos y vivían en una hermosa casa de cuatro dormitorios en Francis, en el estado de Utah (Estados Unidos).



(Lea aquí: ¿Qué es el 'tranq', la nueva amenaza en el mercado de las drogas en Estados Unidos?)



Eric era dueño de una compañía de construcción que se especializaba en fachadas residenciales, mientras que Kouri tenía un negocio inmobiliario que se dedicaba a comprar casas, hacerle algunas mejoras y luego venderlas por un precio superior.



(Vea también: Hunter Biden, hijo del presidente de EE.UU., se declarará culpable de cargos federales)

Ambos compartían el gusto por la vida campestre y casi todos los fines de semana salían de excursión a los numerosos parques naturales que existen en esta zona del país.

Pero lo que realmente redondea el caso contra Kouri fueron las búsquedas que hizo en internet a través de su teléfono celular que recuperaron los técnicos. FACEBOOK

TWITTER

El 3 de marzo del año pasado, según el relato de Kouri, concluyó como un día cualquiera entre la joven pareja. Tras leerle historias a sus hijos antes de acostarse, Kouri, de 33 años, le preparó a su esposo un “vodka mule” -un coctel que se prepara con vodka, jengibre y limón- para ayudarlo a relajarse tras una larga jornada laboral.



Hacia las tres de la mañana del 4 de marzo, la mujer se levantó al escuchar que uno de sus hijos tenía una pesadilla. Cuando regresó al cuarto se encontró con un Eric desgonzado y frío al tacto. De inmediato, según dijo, llamó al servicio de emergencia que llegó a los pocos minutos para intentar revivirlo.



Un informe de toxicología posterior reveló que Eric, de 39 años, había muerto por una dosis letal de fentanilo.

Children's book author Kouri Richins, accused of murdering her late husband, has been denied bail before her trial. https://t.co/th0YHxYirK pic.twitter.com/fNdnubbLqe — USA TODAY (@USATODAY) June 13, 2023

La familia, de ambos lados, quedó sorprendida. Aunque la misma Kouri reconoció que su esposo de vez en cuando consumía marihuana y le gustaba el alcohol, nadie sospechaba que tuviera un problema con los opiáceos. Pero como sucede en este tipo de cosas, a veces los más cercanos son los últimos en enterarse.



(También puede leer: A submarino Titán desaparecido le quedan 'unas 40 horas de oxígeno': así va la búsqueda)



Un año después de la tragedia, Kouri publicó un libro que tituló: ¿Estás conmigo? Según varias entrevistas que dio en su momento, el libro era el resultado de un ejercicio que hizo con sus hijos para comprender y procesar la muerte de su padre.



“¿Estás conmigo? sigue la historia de un niño que ha perdido a su padre, pero a quien se le recuerda que su presencia todavía existe a su alrededor, como un ángel que los cuida. Ya sea jugando en el parque o simplemente disfrutando de un momento tranquilo en casa, el niño se siente reconfortado al saber que su padre siempre está a su lado”, decía el texto que iba camino a convertirse en un best seller.



Pero a las pocas semanas de la publicación, la historia dio un dramático giro. Tras una larga investigación, las autoridades de Utah arrestaron a Kouri tras acusarla del asesinato premeditado de su esposo.



(También puede leer: Mueren cuatro personas en un incendio en tienda de bicicletas eléctricas en Nueva York)



Según el encausamiento, en esa noche de marzo, probablemente mezclado con el vodka, la mujer le habría suministrado a Eric una dosis suficiente de fentanilo como para matar a cinco personas.



La semana pasada, durante una audiencia para determinar una posible libertad bajo fianza -que le fue negada- los fiscales revelaron escalofriantes detalles de un caso que ha conmocionado al país por el cálculo y la frialdad en la ejecución del crimen.



Para las autoridades, Kouri es toda una “viuda negra” que asesinó a su esposo para resolver sus dificultades financieras y quedarse con su pequeña fortuna, avaluada en unos 2 millones de dólares. Más cínico aún, intentó explotar la muerte de su esposo y el sufrimiento de sus hijos y familiares, a través del libro publicado.



Aunque los detalles del caso han ido siendo revelados a cuentagotas, ya tiene todo el perfil de un guion para Hollywood.

"¿Qué es una dosis letal de fentanilo?": esa es una de las muchas búsquedas por Internet que los investigadores dicen que hizo Kouri Richins, una viuda de Utah acusada de matar a su esposo antes de escribir un libro para niños sobre el duelo. https://t.co/ELfQUUfuit — CNN en Español (@CNNEE) June 13, 2023

Si bien los testimonios iniciales de amigos de la pareja no apuntaban a posibles problemas matrimoniales, las autoridades se toparon con algunas inconsistencias en las declaraciones iniciales que dio la mujer y sospechas de la familia de Eric, quienes se negaban a aceptar que su pariente fuera un drogadicto.



(Le recomendamos leer: Hunter Biden, hijo del presidente de EE.UU., se declarará culpable de cargos federales)



Los primeros indicios de que algo no cuadraba surgieron en el récord del celular de Kouri, donde la llamada al 911 -servicio de emergencia- aparecía hacía las 3:30 a. m. y no a las 3 cuando ella se percató de su estado. Más curioso aún, entre esa hora y la llamada a emergencia, la mujer se había comunicado antes con alguien y borrado el registro del celular.



Así mismo, si bien Kouri testificó que hizo esfuerzos para revivir a su marido, los médicos no hallaron en su cuerpo signo alguno de Reanimación Cardiopulmonar (CPR, por su sigla en inglés).



La familia, además, reveló que Eric les había indicado en otras dos ocasiones de incidentes donde se sintió intoxicado por alguna sustancia. Primero durante un viaje a Grecia hace dos años y también luego de tomarse una bebida preparada por su esposa y a comienzos del año pasado tras ingerir un sándwich que le provocó una reacción alérgica.



(También puede leer: Tiroteo en Juneteenth: seis jóvenes heridos en el Día de la Emancipación en Milwaukee)



Según estos, Eric les había confiado que tenía planes de divorciarse y de cambiar su testamento para impedir que Kouri fuera la única beneficiaria.



Datos suficientes para que la Fiscalía ampliara su pesquisa sobre Kouri como la principal sospechosa. Y lo que fueron hallando fue extremadamente revelador.



De acuerdo con la Fiscalía, entre el 2015 y el 2017, la mujer habría comprado por lo menos cuatro seguros de vida que le otorgarían hasta 2 millones de dólares en caso de la muerte súbita de su cónyuge, pero sin que este lo supiera de ellos. Un dato curioso, pues para entonces llevaban solo dos años de casados.

Facebook Twitter Linkedin

Kouri Richins junto a su esposo Eric. Foto: Facebook Kouri Richins

Adicionalmente, las autoridades se toparon con que el negocio de Kouri iba por mal camino y debía a sus acreedores cientos de miles de dólares por negocios que no habían funcionado. Por un lado, le debía más de 200.000 dólares al IRS por impuestos atrasados. Y por otro, tenía una deuda con un prestamista que superaba más de 1.5 millones de dólares.



También descubrieron que Kouri, en el pasado, había retirado más de 100.000 dólares de la cuenta bancaria de su marido y otros 30.000 en tarjetas de crédito sin contar con su autorización.



Igual de grave, también habría falsificado su firma para obtener créditos bancarios, y pocos meses antes de su muerte tramitó un nuevo seguro de vida a su nombre.



De acuerdo con peritos que presentó la Fiscalía, también hizo una alteración del testamento de la pareja, adulterando su firma, en la que se autoproclamaba como única beneficiaria en caso de deceso.

Eric murió en circunstancias horrendas. Me atormenta pensar lo que le tocó vivir. FACEBOOK

TWITTER

Aunque nada de lo anterior la hace culpable -Kouri insiste en que sus dificultades económicas eran conocidas por su esposo-, según las autoridades la gota que derramó la copa fue una decisión de Eric a finales de febrero de 2022 cuando le informó a su abogado que quería modificar su testimonio para dar control de su patrimonio – en caso de muerte- a su padre y hermana.



Así mismo, alterar el seguro de vida para que fueran sus hijos, y no su esposa, los beneficiarios de la póliza. Es decir, en caso de muerte, Kouri no tendría control alguno sobre los activos personales de su esposo. De acuerdo con los fiscales, una vez informada, entró en cólera y procedió a ejecutar su plan.



(Además: ¿Milagro cotidiano? 'Multiplicación de hostias' sorprendió a iglesia en EE. UU.: video)



Fue por esos días cuando se comunicó con un traficante de drogas a quien le pidió algo “fuerte” para un supuesto cliente que, dijo, padecía de dolores de espalda. Según las autoridades fueron esas las pastillas que primero intentó administrarle y que le causaron la reacción alérgica documentada.



Luego, y según mensajes de texto que fueron recuperados de su teléfono, le pidió algo más fuerte “como al estilo Michael Jackson”, en alusión a la droga que estaba utilizando el cantante de pop cuando amaneció muerto. En total, el “dealer” o proveedor le habría entregado casi 30 pastillas mezcladas con fentanilo que le costaron 900 dólares.



Una semana después de recibirlas Eric pereció.



Pero lo que realmente redondea el caso contra Kouri, y que reveló esta la semana pasada la Fiscalía como material altamente incriminatorio, fueron las búsquedas que hizo en internet a través de su teléfono celular que recuperaron los técnicos.

Hemos visto cómo Kouri desfilaba retratándose a sí misma como una viuda afligida y una víctima mientras intentaba sacar provecho de la muerte de mi hermano. FACEBOOK

TWITTER

“¿Qué cantidad de fentanilo podría ser fatal? ¿Puede la policía forzarte a un detector de mentiras? ¿Si alguien es envenenado, como queda registrado eso en el certificado de defunción? ¿Si el certificado de defunción dice “pendiente”, le paga a uno el seguro de vida? o Prisiones lujosas para los ricos en Estados Unidos”, entre otras búsquedas.



Además, de acuerdo con los fiscales, en la casa de Kouri encontraron tres maletas ya empacadas -una para ella y los otras con ropa de sus hijos- lo cual indicaría que, entre sus planes, llegado el momento, estaba escaparse.



(¿Quiénes son los tripulantes que están abordo del desaparecido submarino Titán?)



La familia de Eric, mientras tanto, libra una lucha paralela por la custodia de sus hijos y solo espera que al final se haga justicia.



“Eric murió en circunstancias horrendas. Me atormenta pensar lo que le tocó vivir. Hemos visto cómo Kouri desfilaba retratándose a sí misma como una viuda afligida y una víctima mientras intentaba sacar provecho de la muerte de mi hermano. La maldad no tiene límite”, decía su hermana Amy hace poco.



Los abogados de Kouri sostienen, no obstante, que toda la evidencia es circunstancial e insisten en su inocencia.



Y aunque las pruebas presentadas apuntan a todo lo contrario, eso es algo que un jurado tendrá que determinar en un futuro cercano.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Más noticias de su interés

¿Cómo es Titán, submarino que desapareció en una expedición a los restos del Titanic?

Juez de EE. UU. prohíbe a defensa de Trump compartir la evidencia en caso de documentos

'Estamos en el buen camino', dice Joe Biden tras la visita de Antony Blinken a China