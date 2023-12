Kimberly Loaiza: ¿vivirá en Miami todavía? Esto se sabe de su retiro de las redes

Tras aceptar que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue una estrategia publicitaria, Kimberly Loaiza anunció su retiro de las redes sociales y el fin de su carrera. A través de un video, la mamá de Kima y Juanito, explicó las razones de su decisión de dejar los espectáculos, adelanto que su gira será su despedida y agradeció a sus seguidores. “Nos vemos en los recuerdos, los amo.”, dijo la youtuber.

La influencer contó que hace dos años tomó la decisión de abandonar la vida pública, “pero por ciertas razones tuve que esperarme hasta hoy”, dijo en un video que publicó en su canal oficial de YouTube el 18 de diciembre. “Quizá algunos de ustedes ya se esperaban esto. Sé que por el nombre de mi gira muchos lo sospecharon”, contó Kimberly conmovida sobre su tour que se llama La Despedida.

Kim Loaiza aseguró que llevaba tiempo sin promocionar sus canciones, ir a entregas de premios, asistir a fiestas o dar en entrevistas, y, aunque había notado que eso molestaba a sus fans, su ausencia formaba parte de su decisión de retirarse de los reflectores. “Hace tiempo que tomé la decisión de estar menos activa con mi carrera. Seguramente muchos pensarán que esto es una mentira o que es una estrategia, pero no lo es”, aseguró la cantante de temas como No seas celoso, Devoto y Amándote.

Polémica sobre infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza



La cantante reafirmó varias veces que su despedida no es parte de una estrategia, ya que en estos días se reveló que su supuesta separación de su pareja, Juan de Dios Pantoja, debida a una infidelidad, había sido una artimaña para promocionar su sencillo Mal hombre. “A Kim la convencí porque de todas maneras ella ya se quería retirar desde hace tiempo, así que no tiene nada que perder, literalmente ella por fin no va a ver comentarios de haters, porque no va a estar en redes”, dijo JD Pantoja en otro video.

Kimberly Loaiza lloró durante su video de despedida. Foto: YouTube @kimloaizaa

“Reconozco que he estado mal por prestarme, perdón si se han molestado conmigo, por eso les juro que nunca lo hubiese hecho con la intención de dañar a nadie. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de Heidi le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión que, como ya les dije, la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar”, compartió Kimberly en su video de despedida.

Vivir en un lugar fijo, una de las razones del retiro de Kimberly Loaiza



La cantante Kim Loaiza aseguró que su decisión de despedirse de la vida pública es el bienestar de sus hijos y su familia. “Yo me rehúso a que mis hijos me los críen las niñeras, yo no quiero perderme la niñez de mis hijos”, dijo la empresaria, quien compartió que su trabajo es tan absorbente que se está perdiendo la infancia de Kima y Juanito.

Sobre tratar de disminuir el ritmo para pasar más tiempo en casa y tratar de compaginar su vida familiar con su carrera profesional, Kimberly explicó que lo ha intentado, pero ha sido imposible. “Mi agenda siempre tiene cosas nuevas, siempre que pienso que puede estar un tiempo más tranquila, más proyectos y compromisos me quitan ese escape que intento darme para mí y para mis hijos”, dijo la influencer, quien, tan solo en Instagram, acumula 39 millones de seguidores.

“Hace años que ni siquiera puedo vivir en un lugar estable. Mis hijos no tienen amigos porque siempre nos estamos cambiando de casa. Mis hijos no ven a sus primitos porque siempre nos estamos moviendo de país, nos la pasamos viajando, pero no por vacaciones, viajamos por trabajo”, contó Kim Loaiza, quien compartió que este 2023 sus hijos se subieron a 113 aviones; solo pudo ver a su mamá cuatro días, en todo el año; y lleva dos años aplazando su boda, razones por las que buscará que su familia se establezca en una sola ciudad, la cual especulan sus seguidores que podría ser Miami.

“Yo prefiero ser la reina de mi casa que de las redes sociales. Yo prefiero ser la número uno, pero de la persona que más tiempo juega con kima y Juanito. Yo quiero cumplirle a ellos, quiero llevarlos a la escuela, ayudarlos con sus tareas, acompañarlos a practicar algún deporte. Quiero estar con ellos en estos años tan importantes en sus vidas. No me quiero perder su infancia por estar trabajando tanto esta carrera”, anunció la influencer en el video que acumula 9’470.947 de reproducciones.