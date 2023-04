El exembajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, habló este martes con EL TIEMPO sobre la visita del presidente Gustavo Petro a suelo estadounidense y el impacto de su gira por dicha nación, así como los temas claves de la agenda.



En su diálogo con este diario, Whitaker se refirió sobre varios puntos: el significado del encuentro Petro-Biden, la migración, qué se puede esperar del tema de Venezuela y sobre la propuesta del canciller Leyva para crear una comisión que investigue si supuestamente hubo un entrampamiento en el caso Santrich.

Sobre el encuentro entre ambos presidentes, Whitaker destacó que la reunión que tendrá lugar en Washington es conveniente para el líder demócrata, pues envía el mensaje de que con los presidentes de izquierda también se puede formar una relación respetuosa y proactiva.



“Refuerza la idea de que el mero hecho de ser de la izquierda política no quiere decir que Estados Unidos no puede colaborar con ellos”, enfatizó.



El embajador afirmó que espera que durante el encuentro se toquen temas claves como el cambio climático, fundamental para ambos gobiernos y, sobre todo, dos temáticas que van de la mano: Venezuela y la migración.



Sobre el tema venezolano, no obstante, señaló que la propuesta del Presidente sobre levantar las sanciones a Venezuela puede no ser bien recibida en Washington. “Si se levantan las sanciones, eso se interpreta no como incentivo para acciones más propicias a la democracia, sino como un premio”, concluyó.

Mientras que sobre la propuesta de Leyva de crear una comisión para investigar el caso Santrich, Whitaker dijo: "Eso obviamente fue un error porque desacredita a varias instancias de la justicia norteamericana y colombiana. Hay tres instancias que han considerado el caso Santrich incluso la posibilidad de cualquier error, fallo o problema con esto".



Y agregó: "dos jurados en Estados Unidos, con la facilidad de considerar cualquier problema o que sea obstrucción, aprobaron los 'indictment' en contra de Santrich en dos ocasiones. Segundo, la Corte Suprema de Colombia consideró el caso, también con la posibilidad de considerar acerca de cualquier problema que ellos habían visto, y ellos autorizaron la extradición de alias Santrich".



Finalmente, Whitaker mencionó que de los cinco implicados en el caso Santrich, "tres de ellos ya están procesados por la justicia estadounidense".

La agenda de Petro en Estados Unidos

Durante su visita, el presidente visitó Nueva York para asistir, en la sede de la ONU, a la 22º Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. En su segunda parada pasará por San Francisco, concretamente por la Universidad de Stanford.



Washington será el último destino en Estados Unidos en donde se reunirá por primera vez con el presidente Joe Biden para abordar temas como migración, lucha antidrogas o la situación de Venezuela.



Además de analizar el impacto de la visita de Petro a los Estados Unidos, Whitaker también dio detalles del Grupo de Trabajo sobre Colombia que se lanzó este martes en el Congreso de ese país.



Se trata de un Grupo de Trabajo sobre Colombia que conforma el Atlantic Council y que incluye a varios congresistas de EE. UU., entre demócratas y republicanos.

SERGIO GÓMEZ

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

