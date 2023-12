Karol Sevilla fue captada con su supuesto nuevo novio tras ruptura con Emilio Osorio

La cantante Karol Sevilla, cuya relación con Emilio Osorio ha terminado , podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, sus seguidores aún no saben si la joven podría estar comenzando una relación romántica con Mario Bautista o con Juan David Penagos , ya que hay imágenes que demuestran su cercanía con ambos famosos.

Hace algunas semanas, Karol Sevilla confirmó en una transmisión en vivo en sus redes sociales que su relación con Emilio Osorio había terminado . “No me están inventando cosas, porque no. Digo, o sea, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante, literalmente, la vida”, dijo la protagonista de Soy Luna .

Aunque pidió a sus seguidores que no avivarán los rumores, en las redes sociales se han viralizado imágenes y teorías sobre si la joven ya ha comenzado una nueva relación. Al mismo tiempo, su ex, Emilio Osorio ha destapado que sostiene un romance con la exparticipante de Acapulco Shore , Leslie Gallardo .

El actor compartió la historia de Karol Sevilla con sus seguidores. Foto: Instagram @juandapenagos

¿Karol Sevilla es novia de Juan David Penagos?



Aunque la joven de 24 años del tema Tus besos no ha confirmado que está en una relación con Juan David Penagos, deja ver en sus historias de Instagram lo cercano que es al actor. Compartió varias imágenes en las que aparecen sonriendo y recargada en el hombro del mexicano .

“Se viene cositas” y “Gatitos dinámicos se juntaron”, fueron los textos con los que acompañaron la tierna imagen, la cual desato rumores de que el encuentro, más que una colaboración, podría tratarse de un romance. Karol también compartió una imagen que muestra que Juan David Penagos tiene varias fotos de ella en el celular, sobre la cual dijo “Su teléfono tiene pura belleza” .

Las fotos virales de Karol Sevilla y Mario Bautista



Con algunas horas de diferencia, en redes sociales se viralizaron imágenes de Karol Sevilla y Mario Bautista cenando en un restaurante de la Ciudad de México . “¿El amor está en el aire? Tras su ruptura con Emilio Osorio, cachamos a Karol Sevilla muy cerquita de Mario Bautista. ¿Será que algo está naciendo por ahí?”, publicó la revista de espectáculos TVyNovelas junto con las imágenes.

Una publicación compartida por TVyNovelas México (@tvynovelasmex)

Una publicación compartida por TVyNovelas México (@tvynovelasmex)

Sin embargo, cabe destacar que la artista no ha confirmado tener ningún lazo amoroso con alguno de los dos famosos. Por lo tanto, hasta ahora solo se trata de especulaciones de los fans.

El nuevo romance de Emilio Osorio

Luego de que el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio saliera de La Casa de Los Famosos, se especuló sobre qué había pasado en su relación con Karol Sevilla, quien, según señalan los fans del cantante, no le demostró mucho apoyo cuando el joven participó. Ahora se sabe que la relación ha terminado y que el integrante del Team Infierno ha iniciado una nueva relación.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Emilio Osorio hizo oficial su noviazgo con Leslie Gallardo, con quien compartió fotos en la celebración de cumpleaños e Niurka y también un romántico video, en el cual incluso la hermana del cantante, Romina Marcos, comento: “Amo verte feliz, consentido, acompañado, amo que te presuman y presumas. Esto mereces bebé, disfruta”, dijo aprobando la relación.

Una publicación compartida por Halcón (@emilio.marcos)

