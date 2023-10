Karol Sevilla cuenta por primera vez su triste pasado: “Vivíamos en una casa de cartón”

Karol Sevilla se ha desempeñado como actriz y cantautora. Se dio a conocer en el programa mexicano La rosa de guadalupe y llegó a la fama con su rol protagónico en Soy Luna de Disney. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo, según destacó en algunas de sus más recientes declaraciones. Reveló que para llegar a la cima ha tenido que pasar por circunstancias muy complicadas en su vida, una de ellas, la falta de recursos económicos.

En el podcast No hagas lo fácil, la artista de 23 años afirmó que fue difícil tener una infancia normal, dado que comenzó a trabajar desde muy chica. Además, las condiciones económicas de su familia la obligaban a esforzarse todavía más: “Vivíamos en una casa de cartón, no teníamos dinero y creo que nunca jugué con una muñeca, ahora cuando voy al parque me divierto como nunca, antes no podía hacerlo”.



A pesar de que después pudo mudarse a una vivienda más fija, junto con sus padres y su hermano, la situación monetaria fue la misma. “Me comía su lonche porque yo no llevaba”, contó mientras recordaba cómo pasaba hambre en la escuela y optaba por robar comida a sus compañeros.

Karol Sevilla y su pasión desde niña

Karol se enamoró de la actuación cuando era una niña, contó al mismo programa. Según dijo, su juego favorito era estar frente a una cámara, por eso desde que hizo su primera telenovela a los 9 años, supo que era la profesión a la que quería dedicarse el resto de su vida.

Aunque, para tomar relevancia en el mundo del espectáculo empezó desde cero. Recordó en la entrevista que su primer casting fue como extra para la serie Plaza sésamo, al que fue acompañada de su abuela. “Me llevó al mercado a comprar vestuario”, detalló para reafirmar que las prendas que portaba ese día eran usadas y que le habían costado solo 10 pesos mexicanos cada una, unos US$0,56.



Después de mucha constancia y dedicación, pudo cumplir su sueño, tal como lo imaginó desde chica. “Después de muchos años, me siento orgullosa, porque todo lo que he logrado es gracias a mi esfuerzo y agradezco que mi mamá siempre ha estado a mi lado; las carencias que viví cuando era pequeña me enseñaron a madurar muy rápido, hoy, no sería lo que soy sin el apoyo de cada uno de los integrantes de mi familia”, concluyó.