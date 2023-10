Karely Ruiz regresa a Instagram con una cuenta nueva: ¿cuál es?

Luego de desaparecer un par de semanas de Instagram, ya que su cuenta fue dada de baja por Meta, Karely Ruiz regresó a esta red social con una cuenta alterna en la que muestra a sus seguidores sus tradicionales fotografías candentes y los invita a ver contenidos exclusivos en su canal de OnlyFans.

“Los extraño mucho, ¿ustedes a mí?”, fue el mensaje que dejó la creadora de contenido para adultos en la primera imagen que publicó en su nuevo perfil, @karelyruiz.of, la cual ha identificado en su biografía como “cuenta de respaldo… Los extraño, mientras vuelve mi página, por aquí los veo”.

La joven de 22 años usa su cuenta de Instagram para compartir sensuales imágenes. Sin embargo, su contenido más explícito se encuentra en su perfil de OnlyFans, en donde destaca entre las creadoras mexicanas de contenido para adultos. Suscribirse a su canal tiene un costo mensual de US$16.

La modelo, nacida en Nuevo León, ya suma 310.000 seguidores en su perfil emergente de Instagram; en TikTok cuenta con 925.700 seguidores; en su canal de WhatsApp, comparte contenido con 87.000 personas; y, por último, en su perfil verificado de X, suma 1’600.000 seguidores, con quienes hace unos días compartió el mensaje “quiero ser actriz porno”.

¿Por qué Karely Ruiz prefiere a los "hombres feos"?

Karely Ruiz confesó que no le gusta salir con hombres guapos, ya que cuando lo ha hecho han traicionado su confianza. “Entre más guapos más infieles. Sí, he salido con guapos que me son infieles, es lo que he notado. Salí con uno, qué, bueno, terminé con él hace como dos meses, llevábamos poco tiempo, tres meses. Me enteré por mensajes y lo confronté en persona”, dijo al programa de radio La Caminera, de Exa FM.

Sobre el futuro, comentó que le gustaría experimentar la maternidad. “(Me visualizo) triunfando… con mi hijo. Quiero ser mamá, ¡ya quiero ser mamá! Porque es uno de mis sueños. Siento que ya disfruté y ya viví, ser mamá es uno de mis sueños”, compartió.