Karely Ruiz: la millonaria cifra que cobró por salir en un video musical

Una vez más, Karely Ruiz, famosa por ser una de las modelos más queridas dentro de la red OnlyFans, acaparó la atención de todos, pero esta vez por algo distinto a su contenido. Chuy López, cantante de regional mexicano, afirmó durante una entrevista que la regiomontana incumplió con un contrato de miles de pesos mexicanos.

Chuy es un cantante originario de Sonora, México, que compone corridos y se ha dado a conocer gracias a sus colaboraciones con agrupaciones como Dinámicos Jr, Alegres del Barranco, Elementos de Culiacán, Grupo Arriesgado, El Rabbanito, entre otros. Recientemente, durante su participación en el podcast Los mafia, el intérprete contó su experiencia al contratar a la modelo, con la cual, refirió, se llevó un mal sabor de boca.

López menciona que la idea principal era grabar un video musical junto a Ruiz, pues debido a una estrategia de marketing en la cual confió, prefirió invertir en la imagen de Karely antes de realizar una gira de medios. Según detalló, la estrella de OnlyFans cobró más de 300.000 pesos mexicanos, alrededor de US$16.649, por aparecer unos minutos en dicho video musical.

El videoclip oficial de la canción Noche de shots muestra a la también influencer como la protagonista; sin embargo, de acuerdo con López, la situación fue complicada desde el inicio. En la entrevista, comentó que cuando pasaron a recoger a Karely en una camioneta que ella solicitó, ni siquiera lo saludó, por lo que las cosas empezaron a tornarse incómodas desde el momento en que la conoció.

¿Por qué se dice que Karely Ruiz no cumplió con el contrato?



Según los detalles que dio Chuy López, la creadora de contenido no cumplió con el contrato que establecieron, pues en él, estipularon que tenía que promocionar el video musical en sus redes sociales, algo que nunca realizó: “Le comenté que el video se estrenaría el 18, estamos a 22, 23 y no ha subido ninguna historia, me acuerdo y me da mucho coraje”.

Hasta el momento Karely Ruiz no ha dado declaraciones respecto a esta situación. Ante esto, Chuy lamentó que la relación laboral con la joven se haya dado de esa forma, pues aseguró que le brindaron “la mejor atención posible”.