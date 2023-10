Karely Ruiz: ¿Cómo era la tiendita de dulces donde vendía antes de ser millonaria?

Karely Ruiz es una de las influences mexicanas más exitosas hoy en día. Se sabe que a través de su cuenta de OnlyFans gana miles de dólares. Pero su vida no siempre ha estado rodeada de lujos, antes debía trabajar en una sencilla tienda de dulces para sostenerse económicamente y ayudar a sus padres.

La modelo de internet nunca ha ocultado su pasado. En varias ocasiones declaró que hace unos años tenía que trabajar para poder estudiar. Y para no olvidar de dónde viene, recientemente visitó el negocio en donde trabajaba.

Karely Ruiz regresa a la dulcería en donde trabajó



La influencer originaria de Nuevo León, México, uno de los estados del norte del territorio azteca, regresó al lugar en donde vendía dulces con su familia antes de ser famosa en internet y decidió compartir el momento con sus seguidores para dejar claro que no se ha olvidado de sus raíces.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde publicó una fotografía en la que se le ve posar afuera de dicha dulcería. Los usuarios no dudaron en hacer notar que no se trata de un negocio grande o con mucho presupuesto, pues los productos están sobre una mesa improvisada con cajas de refresco y un par de tablas.

La influencer acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás y lo seguiré haciendo”.

Tras la publicación, sus seguidores comenzaron a llenarla de halagos y buenos deseos. La mayoría reconoció como un gesto de humildad haber compartido abiertamente un dato tan íntimo.

Aunque, cabe mencionar que su pasado nunca ha sido un secreto para sus fans. En una entrevista que concedió al youtuber mexicano Gusgri le contó precisamente lo que se ve en su reciente posteo. “Trabajaba con mis papás, teníamos un local aquí en el centro, vendíamos dulces, tipo así de los que venden en la calle:, semillas, cacahuates, cosas así”, declaró.

Por otro lado, vale la pena aclarar que la cuenta de Instagram en donde subió la instantánea ya no está disponible, pues fue cerrada por la red social debido a que incumplió con los términos de contenido. Pero, el posteo fue retomado por otros portales y cuentas.

¿Cómo se hizo famosa Karely Ruiz?



La mexicana, que está por cumplir 23 años el próximo 28 de octubre, se hizo famosa gracias a sus publicaciones subidas de tono en redes sociales. Una vez que comenzó a cobrar relevancia, decidió abrir su cuenta de OnlyFans. De acuerdo con la influencer, en entrevista para el programa La Saga, en la plataforma en donde comparte contenido para adultos, cobra US$16 por suscripción con la intención de llegar a más usuarios.

Pero más allá de sus imágenes y videos picantes, la joven ha llamado la atención por otras razones relacionadas con su labor social. Por ejemplo, en mayo pasado celebró haber llegado a los 5 millones de seguidores en Instagram y prometió regalar una liposucción, pero terminó pagando una quimioterapia para un joven de Coahuila, por lo que millones aplaudieron su buen corazón. También ha regalado útiles escolares a la gente de escasos recursos económicos.