El rapero y diseñador de moda Kanye West sugirió que se postulará para presidente de Estados Unidos en 2024 y quiere que Donald Trump sea su compañero de fórmula. El artista, que se hace llamar Ye, publicó una serie de videos en su cuenta de Twitter durante la noche del jueves, junto con el logo "Ye 24".



Luego, subió un video de sí mismo hablando sobre una reunión reciente con el expresidente republicano en Florida. "Creo que lo que más perturbó a Trump (fue) que yo le pidiera que fuera mi vicepresidente", dijo West, de 45 años.



"Trump básicamente comenzó a gritarme en la mesa, diciéndome que voy a perder", contó West. "Estaba como, espera Trump, estás hablando con Ye".



Trump, quien trató de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante el actual mandatario demócrata Joe Biden, anunció el 15 de noviembre que volverá a postularse en 2024.



La oficina de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los dichos de Ye. El artista publicó hace dos días que había visitado a Trump en Mar-a-Lago, su lujosa residencia de Florida. "No puedo creer que hice esperar al presidente Trump", publicó en Twitter.



"¿Cuál creen que fue su respuesta cuando le pedí que fuera mi compañero de fórmula en 2024?" No quedó claro si el rapero hablaba en serio sobre sus intenciones, o si estaba buscando publicidad después de haber sido duramente criticado por publicar comentarios denunciados como antisemitas en Instagram y Twitter.

No es la primera vez que West incursiona en política. Se postuló para presidente en 2020, pero obtuvo menos de 70.000 votos, ocupando el séptimo lugar.



En octubre, el gigante alemán de ropa deportiva Adidas rompió su lucrativo vínculo con West después de que la estrella hiciera declaraciones antisemitas. Más tarde Adidas dijo que el final de su relación comercial con West, con quien había diseñado la exitosa línea "Yeezy", había obligado a la firma a reducir a la mitad su pronóstico de ingresos netos para 2022.



La casa de modas parisina Balenciaga y la estadounidense Gap también pusieron fin a los lazos con West, quien apareció en un desfile de modas en París el mes pasado con una camiseta con el lema "White Lives Matter", en contraposición al movimiento de igualdad racial Black Lives Matter.



