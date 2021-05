Kamala Harris entrega expediente sobre desaparecidos en Ayotzinapa

México recibió parte de un expediente que solicitó al gobierno de Estados Unidos sobre la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El mandatario dijo que planteó el pedido a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, durante una reunión virtual que sostuvieron a comienzos de mayo atendiendo la solicitud de una comisión de derechos humanos que investiga el llamado caso

Ayotzinapa.



"Le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara y quiero aprovechar para agradecerle porque ya me mandó parte del expediente... No puedo decir más, pero ya tenemos la respuesta", dijo López Obrador durante su habitual conferencia de prensa matinal. Agregó que Washington está por enviarle esta semana el resto del informe.



López Obrador subrayó que su gobierno tiene el "compromiso" de esclarecer este caso, en el que los estudiantes fueron víctimas de la colusión entre policías y sicarios del crimen organizado y se presume también el involucramiento de miembros de las fuerzas armadas.



"En este caso no se actuó adecuadamente, con rectitud. Se mintió y queremos saber dónde están los jóvenes y conocer toda la verdad", agregó el mandatario izquierdista.

Familiares de los desaparecidos reclaman justicia frente al presidente López Obrador Foto: Reuters

Los 43 estudiantes de magisterio desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en Guerrero (sur). Aquella ocasión decenas de alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala para hacerse de autobuses que querían usar en unas manifestaciones, pero fueron detenidos por policías municipales en combinación con criminales.



La versión del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) sostenía que el cartel de narcotraficantes Guerreros Unidos había hecho desaparecer a los estudiantes tras confundirlos con integrantes de una banda rival. Los familiares de los jóvenes rechazaron la tesis oficial y exigen desde entonces una investigación independiente avalada por expertos internacionales.



Hasta ahora han sido identificados los restos de dos de las víctimas del caso -Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio- con ayuda de la Universidad de Innsbruck, en Austria. En febrero pasado, un paquete con 16 restos oseos fueron enviados a esa universidad europea para su análisis.



