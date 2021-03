Universidad de EE. UU. pagará por abusos sexuales de ginecólogo

Una importante universidad de California acordó pagar más de 1.000 millones de dólares en compensaciones a cientos de presuntas víctimas de abuso sexual por parte del ginecólogo del campus, informó el jueves un abogado de la parte demandante.



La Universidad del Sur de California alcanzó un acuerdo por 842,4 millones de dólares aprobado en el Tribunal Superior de Los Ángeles, dijo en un comunicado la abogada Gloria Allred. Además, pagará otros 215 millones en un caso de acción de clase federal de 2018.



"El acuerdo de abuso sexual más grande contra una universidad en la historia de Estados Unidos", señaló Allred.



El ginecólogo George Tyndall fue acusado de abuso por cientos de pacientes durante los exámenes médicos a lo largo de sus 30 años de carrera, en un gran escándalo en el ámbito de la universidad. Las acusaciones contra Tyndall, que van desde tocamientos inapropiados hasta violación, datan de 1990.

La presunta víctima más joven tenía 17 años. El médico, ahora de 74 años, fue acusado también de tomar fotos de los genitales de las pacientes, tocar sus senos y hacer comentarios lascivos sobre su físico, así como racistas y homofóbicos.



Según las acusaciones, Tyndall apuntó especialmente a estudiantes de minorías, incluidas varias de la gran población estudiantil asiática de la universidad.



Cientos de quienes fueron sus pacientes demandaron a la universidad por no responder adecuadamente a las acusaciones contra Tyndall, alegando que la institución estaba al tanto de las acciones del médico, pero continuó permitiéndole acceder a estudiantes.

Tyndall no fue investigado por funcionarios de la USC hasta 2016 y se le permitió retirarse en virtud de un acuerdo con la universidad, cuyos detalles financieros no se han revelado.



USC llegó a un "acuerdo en principio" para pagar 215 millones de dólares en un caso de acción de clase federal en 2018, pero 702 demandantes optaron por no participar en ese pacto y presentaron una demanda en un tribunal estatal.



"El tamaño de este acuerdo es testimonio del enorme daño que la acción depravada de George Tyndall causó a nuestras clientas", indicó el bufete de abogados Manly, Stewart & Finaldi, que representa a 234 de los demandantes, en un comunicado.

"También habla de la culpabilidad de la USC al emplear a Tyndall durante 30 años e ignorar un gran número de quejas y pruebas de sus fechorías", añadió.



No hubo respuesta inmediata de la USC. El presidente de la universidad renunció en 2018 en medio de la presión de 200 profesores para que dimitiera por el escándalo.



La policía de Los Ángeles abrió su propia investigación, y en 2019 el médico fue arrestado y acusado de múltiples cargos de penetración y agresión sexual contra 16 mujeres jóvenes. Ahora, está a la espera de un juicio y podría enfrentar una sentencia de hasta 53 años de prisión si es declarado culpable, según la oficina del fiscal de distrito.



AFP

