Jurado de EE. UU. imputa a expolicías por violar derechos de Floyd

Un gran jurado federal de Estados Unidos imputó este viernes a cuatro exagentes de policía, entre ellos Derek Chauvin, por haber violado los derechos constitucionales del afroamericano George Floyd, que murió en mayo pasado en Mineápolis (Minesota).



Según un comunicado del Departamento de Justicia, los cuatro expolicías - Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane- afrontan el cargo de no proporcionar ayuda médica a Floyd, mientras que tres de ellos están acusados de haber violado el derecho de la víctima a quedar liberada de un uso excesivo de la fuerza.



El escrito judicial describe que Chauvin presionó su rodilla izquierda contra el cuello de la víctima, y la derecha sobre la espalda y un brazo, mientras Floyd estaba esposado y sin resistir, e incluso cuando perdió la consciencia.



El gran jurado sostiene que las acciones de Chauvin violaron el derecho constitucional del afroamericano a quedar libre de un uso no razonable de la fuerza por parte de un agente, lo que resultó en su muerte.

El caso Floyd creó una ola de protestas y rechazo contra el racismo en Estados Unidos. Foto: Stefani Reynolds/Bloomberg

Argumenta que Thao y Kueng no intervinieron para detener a Chauvin, lo que también derivó en el fallecimiento del hombre de raza negra, y acusa a los cuatro de no haber proporcionado asistencia médica Floyd.



En un escrito separado, Chauvin es también imputado de privar a otro residente de Mineápolis, que tenía 14 años, de su derecho constitucional a quedar libre de un uso "no razonable de la fuerza".



En concreto el texto cuenta que en septiembre de 2017 Chauvin agarró al adolescente por la garganta y lo golpeó varias veces en la cabeza con una linterna, lo que le ocasionó heridas.



Estas imputaciones se producen después de que Chauvin fuera declarado culpable el mes pasado por un jurado de asesinato involuntario en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado, tras ser juzgado por la muerte de Floyd ante un tribunal de Mineápolis.



Está prevista que la sentencia sea leída el próximo 16 de junio a las 13.30 hora local (18.30 hora GMT), aunque los abogados de Chauvin presentaron este martes una moción para solicitar un nuevo juicio por este caso.



Floyd murió el 25 de mayo de 2020, después de que Chauvin presionara la rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos, en un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en EE. UU. no vista desde el asesinato de Martin Luther King a finales de la década de 1960.



EFE

