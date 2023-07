Un juez federal de Florida desestimó la demanda por difamación de Donald Trump contra CNN, en la que el expresidente de Estados Unidos pedía a la cadena 475 millones de dólares por daños y perjuicios.



Trump criticó a la cadena televisiva de noticias por utilizar la expresión " la Gran Mentira" para referirse a sus acusaciones de que Joe Biden le había "robado" las elecciones presidenciales de 2020.

Consideró que, con ella, CNN intentaba "desprestigiarle" y establecía comparaciones de él con Adolf Hitler y el nazismo. El viernes por la noche, el juez Raag Singhal -designado por Trump- desestimó la demanda, dictaminando que los comentarios de CNN no eran difamatorios porque constituían una opinión.



"El uso por parte de CNN de la frase ' La Gran Mentira' en relación con los desafíos electorales de Trump no da lugar a una inferencia plausible de que Trump abogue por la persecución y el genocidio de los judíos o de cualquier otro grupo de personas", escribió Singhal.



"El Tribunal considera que las referencias nazis en el discurso político (realizado por cualquier "bando") son aborrecibles y repugnantes. Pero la mala retórica no es difamación cuando no incluye declaraciones objetivamente falsas", dijo.



Trump, favorito republicano en la carrera hacia la Casa Blanca, presentó una denuncia contra CNN en octubre. Según su acusación, " la 'Gran Mentira' es una referencia directa a una táctica utilizada por Adolf Hitler y que aparece en 'Mein Kampf'".



A lo largo de su mandato, el expresidente republicano, ahora rodeado de escándalos y acusado en tribunales, mantuvo una pésima relación con grandes medios de comunicación como CNN y The New York Times, a los que apodó medios de "noticias falsas".

AFP

