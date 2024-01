Juez amenaza a Donald Trump con impedirle acceso al juicio por difamación en Nueva York

El juez que instruye el juicio por difamación contra el expresidente Donald Trump amenazó este miércoles con impedirle el acceso a la sala donde este miércoles testificó la periodista y querellante E. Jean Carroll, que en mayo pasado ya le ganó otro caso por agresión sexual y difamación.



Los comentarios del magnate de tipo es "una caza de brujas" o una "estafa", audibles por el jurado durante la declaración de Carroll a lo largo de la mañana, motivó una protesta de su abogada Roberta Kaplan, ante el juez instructor Lewis Kaplan (que pese a tener el mismo apellido no son familia).

"El señor Trump tiene derecho a estar presente aquí", dijo el juez que discutió a lo largo de la mañana con la abogada del magnate Alina Habba por sus continuadas objeciones. Pero le advirtió: "este derecho lo puede perder si interrumpe, que es lo que se me ha informado, y si hace caso omiso de las órdenes judiciales", según la prensa judicial que asiste al juicio.



En medio de su campaña para las primarias del Partido Republicano, el magnate asistió por segundo día al juicio por difamación en su contra en el que la excolumnista de la revista Elle le reclama 10 millones de dólares por daños a su reputación y a su carrera.



(Lea también: ¿Por qué medio EE. UU. rechaza unas presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump?)



En pleno auge del movimiento #Metoo la periodista denunció en un libro y en un artículo que el entonces presidente la había agredido sexualmente en 1996, a lo que Trump respondió que la historia de la agresión "era totalmente falsa" y que Carroll "no era su tipo".



"Estoy aquí porque Donald Trump me agredió y cuando escribí sobre ello él mintió y empañó mi reputación", dijo la escritora y experiodista de 80 años al jurado, según la cadena de televisión CBS.

Facebook Twitter Linkedin

La ex columnista E. Jean Carroll (C) llega al tribunal federal de Manhattan en Nueva York. Foto: AFP

"Quiero recuperar mi reputación", agregó ante la mirada del expresidente de 77 años flanqueado por sus abogados, que el lunes arrasó en la primera cita de las primarias del Partido Republicano en el estado de Iowa en su carrera para volver a la Casa Blanca en los comicios de noviembre.



Este juicio es el segundo en ocho meses en el que Carroll se enfrenta a Trump. En mayo pasado, un jurado le dio la razón a la columnista y condenó al magnate a pagarle 5 millones de dólares por daños: dos por agresión sexual y tres por difamación por otras declaraciones ocurridas en 2022. Trump ha apelado el fallo.



(Además: Lo que está en juego para la geopolítica mundial con las elecciones en EE. UU.)



A diferencia de entonces, el juez Lewis Kaplan determinó que Carroll no tiene que demostrar que hubo agresión sexual de nuevo, dada la decisión del jurado en mayo.



"Nunca en mi vida he visto a esa mujer (...) No tengo ni idea de quién es", repitió la semana pasada Trump, que la ha tildado de "mentirosa" y "tarada".



El equipo defensor de Trump, con Alina Habba al frente, asegura que lo que buscaba la excolumnista de la revista Elle es "fama y notoriedad" para vender su libro.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente estadounidense Donald Trump sale de la Torre Trump hacia el tribunal federal de Manhattan. Foto: AFP

Aunque no está obligado a asistir a este juicio civil, Trump ha decidido hacerlo. La pasada noche, tras participar en un mitin en el estado de New Hampshire, segunda cita de las primarias el próximo 23 de enero, y en medio de la nieve y temperaturas gélidas, el magnate republicano regresó a Nueva York para asistir al interrogatorio de Carroll en el segundo día del juicio.



El martes, después de su aplastante victoria en Iowa, el republicano también asistió a lo largo de la mañana a la selección del jurado.



"Quiero asistir a todos mis juicios", dijo Trump la semana pasada cuando asistió al final de otro juicio por malversación fiscal también en un tribunal de Manhattan, en el que también están acusados dos de sus hijos y la empresa familiar.



Con varios frentes legales abiertos, Trump se considera víctima de una "caza de brujas" orquestada desde la Casa Blanca para obstaculizar su regreso a la presidencia.

AFP