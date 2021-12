Al pulso que libran las dos mayores potencias del mundo se sumó este lunes un “boicot diplomático” que Estados Unidos planea en los Juegos Olímpicos de Invierno de China, que tendrán lugar en el gigante asiático a principios de 2022.



(En contexto: EE. UU. confirma su boicot diplomático a los Juegos de Invierno en Pekín)



Aunque el llamado “boicot” no tendrá efectos prácticos en las competencias deportivas ni en los atletas, sí es un gesto político en los constantes enfrentamientos que tienen Washington y Pekín. La Casa Blanca dijo este lunes que ninguno de sus funcionarios o altos representantes acudirá a China durante las justas.

Estos eventos deportivos suelen ser no solo una oportunidad para miles de deportistas de todo el mundo, sino también para que los políticos tengan acercamientos con las delegaciones de otros países, estrechar lazos y limar asperezas.



El argumento de Estados Unidos es que China ha sometido a las minorías musulmanas de Xinjiang a detenciones masivas, trabajos forzados y otros abusos. Para la Casa Blanca, según su portavoz, estos antecedentes hacen que para un funcionario sea “políticamente imposible” asistir a estos Juegos Olímpicos.



Ahora, la gran pregunta es si otros países aliados de Washington seguirán el ejemplo. Por ahora, el único país que ya manifestó su intención de sumarse a la posición del gobierno Biden ha sido Nueva Zelanda.



Otros aliados cercanos como el Reino Unido, Australia y Canadá lo están considerando. Es probable que el creciente peso económico y político de China en el mundo disuada a la mayoría de los demás países de adherirse. Por su parte, Francia dijo que toma nota de la medida y que coordinará una respuesta junta a toda la Unión Europea (compuesta por 27 miembros) para tomar una posición al respecto.



Esto no garantiza que China sea inmune a las críticas durante el evento deportivo, ya que los atletas olímpicos son libres de expresarse durante su estancia en Pekín, más aún desde las acusaciones de agresión sexual de la estrella del tenis chino Peng Shuai, contra un exalto funcionario del Partido Comunista Chino.

Facebook Twitter Linkedin

China está intensificando su promoción del turismo de nieve y hielo en preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Pekín en 2022. Foto: EFE

¿Qué responde el gobierno de China?



La reacción de la diplomacia china no se hizo esperar. Pekín dijo este martes que Estados Unidos “pagará el precio por boicotear su evento y prometió “consecuencias”. Según la consultora Eurasia Group las represalias se limitarán probablemente a medidas diplomáticas, como la imposición de sanciones simbólicas a determinados políticos estadounidenses.



China ha advertido que un boicot podría tener un impacto más amplio en la relación entre los dos países, como en los esfuerzos de Biden por avanzar en temas como el control de armas y los esfuerzos por aliviar las tensiones sobre Taiwán.



En las calles de Pekín, algunos ciudadanos también mostraban su resentimiento ante esta decisión de Estados Unidos. "¿No le parece que es una falta de respeto hacia los atletas?", dijo Han, un funcionario jubilado. "Los deportistas se entrenan desde hace años y Estados Unidos dice tranquilamente que sus diplomáticos no vendrán. Son cobardes", agrega.



Rusia se alineó con Pekín. El Kremlin llamó este martes a no mezclar el deporte y la política tras el boicot diplomático anunciado por Washington a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 en protesta por los abusos contra los derechos humanos en el país asiático.



"Abogamos por dejar la política fuera de asuntos olímpicos y la familia", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Agregó asimismo que es importante que los atletas no sufran las consecuencias de las decisiones políticas de los estados.



(Le puede interesar: 'COI' respeta el boicot de Estados Unidos a los Olímpicos de invierno)

¿Hay otros antecedentes de boicot diplomático?



Los Juegos Olímpicos, especialmente los de verano, han sido boicoteados en numerosas ocasiones, ya sea por países individuales o por bloques de países, desde que se celebraron las primeras olimpiadas modernas en Atenas, en 1896.



Los boicots suelen ser de carácter ideológico, como los de los países musulmanes que se quedaron en casa para protestar contra la presencia de atletas israelíes, o la ausencia de Corea del Norte en los Juegos de Seúl de 1988.



Las acciones más significativas tuvieron lugar en 1980, cuando el presidente estadounidense Jimmy Carter boicoteó los Juegos de Moscú para protestar contra la invasión soviética de Afganistán, y cuatro años después, cuando el bloque soviético tomó represalias boicoteando la cita olímpica de Los Ángeles





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

Más noticias